Microsoft donosi prošlogodišnji Call of Duty: Modern Warfare III na Xbox Game Pass. Ovo je prvi put da će Call of Duty igra biti dostupna na Game Pass-u, a poslednja je u Activision-ovoj franšizi koja ima ekskluzivni sadržaj za PlayStation sada kada Microsoft poseduje Activision Blizzard.



Call of Duty: Modern Warfare III će biti dostupan za Xbox Game Pass za konzole, PC Game Pass i Xbox Game Pass Ultimate 24. jula. Najava dolazi samo nekoliko nedelja nakon što je Microsoft otkrio povećanje cena za svoju pretplatničku uslugu.

Microsoft je ranije ovog meseca najavio povećanje cena za Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass. Lansiranje Call of Duty: Modern Warfare III na Game Pass-u moglo bi da ublaži udar poskupljenja, koje su u nekim regionima i do 25 odsto više. Game Pass Ultimate će porasti na 19,99 USD mesečno 12. septembra, što je povećanje od 3 USD u odnosu na trenutnu cenu od 16,99 USD mesečno. PC Game Pass takođe pomera na 11,99 dolara mesečno, a Microsoft planira novu Xbox Game Pass opciju „Standard“ za nove članove u narednim mesecima koja ne uključuje pristup igrama prvog dana i uključuje onlajn multiplaier.

Microsoft takođe planira da lansira Call of Duty: Black Ops 6, sledeći deo popularne franšize Activision-a, na Xbox Game Pass-u kasnije ove godine. Postojeći Xbox Game Pass za konzole, Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass pretplatnici će dobiti pristup Call of Duty: Black Ops 6 na Game Pass-u. Novi članovi će morati da se pretplate na vrhunsku pretplatu Ultimate da bi prvog dana dobili pristup Call of Duty: Black Ops 6 ili PC Game Pass-u.

