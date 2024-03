Call of Duty: Warzone Mobile stiže 21. marta 

Call of Duty: Warzone Mobile se pokreće širom sveta 21. marta, nakon ograničenog izdanja tokom prošle godine. Besplatna igra će biti dostupna i za iOS i za Android, sa mapama Verdansk i Rebirth Island i zajedničkim napredovanjem sa Call of Duty: Modern Warfare III i Call of Duty: Warzone na računaru i konzoli.

Zajedničko napredovanje znači da možete zaraditi XP na mobilnom uređaju, a to će doprineti nivou vašeg igrača i borbenom prolazu na mobilnom uređaju, računaru i konzoli. Postoji i zajednička progresija nivoa oružja, tako da možete da radite na XP-u oružja dok ste mobilni i daleko od televizora ili monitora.

Mapa Verdanska za 120 igrača biće dostupna na Call of Duty: Warzone Mobile, uključujući Verdansk Gulag, gde morate da eliminišete suparničkog igrača da biste se ponovo rasporedili u meču ako ste zbrisani. Ostrvo ponovnog rođenja za 48 igrača je takođe dostupno ovde, sa pravilima Resurgence, tako da možete slobodno da se ponovo pojavljujete sve dok je jedan od vaših saigrača još živ.

Takođe možete da pristupite drugim Call of Duty mapama za više igrača, uključujući Isporuku, Scrapiard i Shoot House — sa dostupnim režimima kao što su Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination i drugi.

Activision je takođe dodao mnoštvo prilagođavanja za mobilno iskustvo, uz podršku za kontroler ako želite da izbegnete kontrole na ekranu. Takođe možete podesiti HUD i virtuelne džojstike, a postoje čak i režimi performansi ili grafike kao u igrici na konzoli.

Rani snimci iz pretpregledne verzije Call of Duty: Warzone Mobile pokazuju da ovo nije vaša obična mobilna igra. Nivo detalja i performansi su uporedivi sa konzolnim verzijama Call of Duty-a.

Activision je proveo prošlu godinu ispravljajući greške i prikupljajući povratne informacije o Call of Duty: Warzone Mobile tokom ograničene faze izdavanja u zemljama poput Australije, Čilea, Norveške, Švedske, Nemačke i Malezije.

„Ovo vreme provedeno sa našim plejerima ograničenog izdanja pokazalo se neprocenjivim sa desetinama velikih ažuriranja, hiljadama ispravljenih grešaka i dodatim novim sadržajem i funkcijama“, kaže Activision.

S obzirom na to da je Call of Duty: Mobile bio jedno od najvećih lansiranja mobilnih uređaja ikada sa 100 miliona preuzimanja, Warzone Mobile bi mogao biti još jedan veliki hit za Activision. 50 miliona igrača se već unapred registrovalo za preuzimanje Warzone Mobile.

Možete se unapred registrovati za Call of Duty: Warzone Mobile na glavnoj veb lokaciji Call of Duty, a ako se registrujete pre lansiranja širom sveta, otključaćete kožu, nacrt oružja, vinil i amblem koji ćete koristiti u igri.

Izvor: TheVerge

