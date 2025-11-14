Cameo tuži OpenAI zbog korišćenja istog naziva u Sora aplikaciji

Kompanija Cameo, poznata po platformi koja omogućava korisnicima da naruče personalizovane video-poruke od poznatih ličnosti, tužila je OpenAI zbog korišćenja imena „Cameo“ u okviru nove funkcije u aplikaciji Sora, prenosi Reuters.

OpenAI-jev „Cameo“ izazvao sumnje u povredu žiga

Kada je OpenAI pokrenuo svoju Sora aplikaciju – video platformu nalik TikTok-u – jedan od glavnih dodataka bio je „Cameo“, funkcija koja omogućava korisnicima da dodaju ličnosti i likove u generisane video klipove.

Međutim, kompanija Cameo tvrdi da je OpenAI tim potezom prekršio njen federalno registrovani žig i da će korišćenje istog imena dovesti do zabune među korisnicima i narušiti njen brend.

„Svojim postupcima, OpenAI je svesno prisvojio dobro poznat, federalno zaštićen žig, ignorišući očigledan rizik od zabune potrošača i nepopravljivu štetu koja će biti naneta Cameo brendu,“ navodi se u tužbi.

Na optužbe, OpenAI je odgovorio da analizira tužbu, ali da se ne slaže sa tvrdnjom da bilo ko može imati isključivo pravo na upotrebu reči „cameo“.

S druge strane, generalni direktor Cameo-a, Stiven Galanis, izjavio je da su pokušali da reše spor „na miran način“, ali da je OpenAI odbio da prestane sa korišćenjem naziva.

Originalni Cameo korisnicima omogućava da izaberu među brojnim poznatim ličnostima — poput Džona Grudena, Lise Vanderpump i Kolina Mokrija — i naruče personalizovane video-poruke čije se cene kreću između 30 i 600 dolara po snimku.

OpenAI-jev Sora „Cameo“ koristi generativnu AI tehnologiju Sora 2 da omogući kreiranje realističnih video zapisa pomoću digitalnih verzija poznatih osoba — uključujući Marka Kubana i Džejka Pola — bez njihove stvarne participacije.

Cameo tvrdi da je to „direktno narušavanje tržišta“, jer korisnici sada mogu birati između pravih personalizovanih video poruka i AI generisanih deepfake verzija koje izgledaju gotovo identično.

Ova tužba dodatno otvara pitanje autorskih prava i etike korišćenja AI generisanih likova.

Sora aplikacija već je bila pod lupom javnosti zbog korišćenja zaštićenih materijala, uključujući anime sadržaje, likove preminulih slavnih osoba i druge potencijalno neovlašćene izvore.

Ako sud stane na stranu Cameo-a, OpenAI bi mogao biti primoran da promeni ime funkcije, ali i da se suoči sa širim regulatornim istragama vezanim za zloupotrebu identiteta i intelektualne svojine u AI video generaciji.

Izvor: Engadget