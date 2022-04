Canon predstavlja novu web verziju softvera PosterArtist

Canon Europe predstavio je novu web verziju softvera ‘PosterArtist’, čime olakšava dizajn i štampanje postera unutar firme. Sve što vam je potrebno kako biste započeli pravljenje postera je kompatibilni Canon štampač i pristup PosterArtist sajtu na kojem može da se pronađe širok raspon šablona, slika, fontova i Clipart slika i ikona.

Ova besplatna web aplikacija za pravljenje postera kompatibilna je sa širokim spektrom Canon uređaja uključujući štampače velikog formata imagePROGRAF serije, imagePRESS mašine za produkcionu štampu, multifunkcijske uređaje imageRUNNER serije, svestrane iSENSYS modele, pa sve do kućnih štampača i štampača za male kancelarije koji se nalaze u PIXMA i MAXIFY linijama proizvoda.

Hiro Imamura, potpredsednik za marketing i inovacije, digitalnu štamp i rešenja u kompaniji Canon Europe, komentariše: „Štampani posteri ostaju jedan od najefikasnijih načina za podizanje svesti o proizvodu, usluzi ili događaju. Bilo da je on namenjen za kampanju visokog profila na mestu prodaje, lokalnu zelenu pijacu ili javni događaj, web verzija softvera PosterArtist omogućava našim klijentima da realizuju zadivljujuće promotivne primene, što oslobađa njihovu kreativnost i povećava vrednost njihovog štampača. Sve do sada, klijenti sa željom da naprave postere uobičajeno su morali da investiraju u kompleksne dizajnerske pakete i da utroše značajno vreme u razumevanju kako da ih upotrebe. Sada, zahvaljujući intuitivnom korisničkom interfejsu softvera PosterArtist, svaki Canon klijent – od profesionalnog grafičkog producenta do kućnog korisnika – može da napravi upečatljive postere, letke i banere, bez obzira na kojem su nivou stručnosti u dizajnu. A zbog toga što softveru može da se pristupi sa bilo koje lokacije, lični i profesionalni korisnici imaju potpunu fleksibilnost u prilagođavanju svojih realizacija postera u skladu sa današnjim fluidnim načinima rada.“

Stvarajte originalne postere brzo i jednostavno koristeći Canon štampače

Nova web verzija softvera PosterArtist vodi korisnika kroz faze dizajna i štampe postera, od početka do kraja. Oni koji već imaju jasnu ideju šta bi želeli da dizajniraju, jednostavno mogu da izaberu ‘Poster’, ‘Flyer’ ili ‘Banner’ iz menija za dizajn u aplikaciji. Alternativno, oni koji već imaju zacrtanu namenu na umu imaju opciju ‘Select a theme’ i da odaberu temu poput ‘Retail/Distribution’ (Maloprodaja/distribucija) ili ‘Sale’ (Rasprodaja). Opcija ‘Auto Design’ pomaže u pravljenju postera, letaka i banera „od nule“. Biranjem kategorije kao što je ‘Food and Beverage’ (Hrana i piće) ili ‘Newly Opened’ (Novootvoreno) i unošenjem naslova i slika, moguće je napraviti više opcija dizajna.

Korisnici mogu da biraju iz opsežnog niza dizajnerskih rešenja i slika zahvaljujući tome što PosterArtist ima pristup milionima slika bez naknade koje se nalaze na stok bibliotekama slika (Pexels, Pixabay i Unsplash) ili mogu da uvezu sopstvene slike kako bi ih koristili. Zahvaljujući širokom spektru šablona postera, letaka i banera na raspolaganju, korisnici mogu da prilagode svoje dizajne tako da odgovaraju velikom broju različitih sektora, od maloprodaje i distribucije do ugostiteljstva i obrazovanja.

Dodajte istaknute završne detalje korišćenjem zlatnih i srebrnih efekata tekstura i fluorescentnog mastila

Moguće je upotrebiti zlatne i srebrne efekte tekstura radi poboljšavanja dizajna, zahvaljujući novorazvijenoj tehnologiji obrade slika, kompatibilnoj sa brojnim Canon uređajima.

Podelite s prijateljima

Tweet