Canva pokreće novi model dizajna

Marija Ljevnaic

Canva dodaje nove AI funkcije.

Canva je pokrenula novi dizajnerski model koji razume slojeve i formate dizajna i pokrenula je nove funkcije. Kompanija je predstavila nove proizvode i ažurirala AI asistenta.

Canva je zvanično saopštila da pokreće sopstveni sonovni model, obučen na dizajnerskim elementima i koji je u stanju da generiše dizajne sa slojevima i objektima koji se mogu uređivati. Model radi u različitim formatima, kao što su objave na društvenim mrežama, prezentacije, tabele i veb stranice.

Korisnici širom sveta će ubrzo videti novi intefejs kojim se spajaju alati i nudi jednostavnije upravljanje. Uskoro će se kod svih korisnika pojaviti nove AI funkcije za uređivanje dizajna.

Izvor: techcrunch.com

