Caracter.AI onemogućuje pristup četbotu tinejdžerima

Character.AI će zabraniti pristup svim korisnicima mlađim od 18 godina da koriste četbot.

Startup za veštačku inteligenciju Character.AI saopštio je da će korisnicima mlađim od 18 godina zabraniti razgovore sa svojim četbotom. Kompanija je objavila da će korisnici mlađi od 18 godina dobiti samo dva sata „otvorenih ćaskanja“ sa njihovom AI i da će to prerasti u potpunu zabranu do 25. novembra. Odluka kompanije je usled sve većeg pritiska na kompanije za veštačku inteligenciju zbog potencijalno štetnog uticaja njihovih proizvoda na mentalno zdravlje tinejdžera.

Dok potpuna zabrana ne stupi na snagu, startup za AI kaže da će raditi na izgradnji iskustva za mlađe od 18 godine koje će tinejdžerima pruža načine da bude kreativni, poput krerianja video zapisa, priča i strimova sa likovima.

Character.AI kaže da je izgradio interni model za određivanje starosti korisnika i da će takođe koristiti alate startupa za verifikaciju starosti kako bi pomogla da korisnici dobiju pravo iskustvo za svoj uzrast.

Poslednjih dana je pokrenut niz tužbi protiv kompanija za AI gde roditelji tvrde da su deca pokušala ili izvršila samoubistva nakon interakcije sa četbotom. Ovo je jedan od glavnih razloga kako kompanije tvrde da se ukine pristup mlađima četbotovima.

