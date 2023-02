Carbon Maps pomaže prehrambenoj industriji da smanji uticaj na klimu

Upoznajte Carbon Maps, novi francuski startup koji je prikupio 4 miliona evra samo nekoliko nedelja nakon svog nastanka.

Startup kreira modele sa što više kriterijuma da bi izračunao uticaj svakog od njih

Kompanija gradi softversku platformu kao uslugu za prehrambenu industriju, kako bi mogli da prate uticaj na životnu sredinu svakog od svojih proizvoda u liniji. Platforma se može koristiti kao osnova za eko ocene.

Iako postoji dosta startupa za računovodstvo ugljenika kao što su Greenly, Sweep, Persefoni i Watershed, Carbon Maps nije pravi konkurent, jer ne izračunava emisije ugljenika kompanije u celini. Takođe se ne fokusira isključivo na emisije ugljenika. Carbon Maps se fokusira na prehrambenu industriju i procenjuje uticaj proizvoda, a ne kompanije, na životnu sredinu. Koosnivači su Patrick Asdaghi, Jérémie Wainstain and Estelle Huynh, a kompanija je uspela da prikupi početni krug sa Breegom i Samaipatom – ove dve VC firme su već investirale u Asdagijev prethodni startup, FoodCheri.

FoodCheri je kompanija za dostavu hrane koja sama dizajnira svoje obroke i prodaje ih direktno krajnjim kupcima sa važnim fokusom na zdravu hranu. Asdagi nije jedini koji gleda na lanac snabdevanja prehrambene industrije. U Francuskoj su neke kompanije počele da rade na eko-oceni sa javnom agencijom (ADEME) koja nadgleda projekat. To je procena životnog ciklusa koja vodi do ocene slovom od A do E. Iako vrlo mali broj brendova stavlja ova slova na svoje etikete, velike su šanse da će kompanije koje imaju dobre ocene koristiti ekološki rezultat kao prodajnu tačku u narednim godinama. Ali ove ocene bi mogle postati još raširenije jer se regulativa još uvek razvija. Evropska unija čak radi na standardu — otisku proizvoda na životnu sredinu (PEF – Product Environmental Footprint). Evropske zemlje tada mogu kreirati sopstvene sisteme bodovanja na osnovu ovih evropskih kriterijuma, što znači da će prehrambenim kompanijama biti potrebni dobri podaci o njihovim lancima snabdevanja. „Ključni element u novom eko-ocenjivanju koji dolazi jeste da će postojati neke razlike unutar kategorije proizvoda, jer su sastojci i metode uzgoja različiti“, rekao je Asdagi. “Uzeće u obzir uticaj ugljenika, ali i biodiverzitet, potrošnju vode i dobrobit životinja.”

Na primer, kada pogledate mlevenu govedinu, izuzetno je važno znati da li farmeri koriste soju iz Brazila ili travu za ishranu stoke. „Ne želimo da pravimo ocene. Želimo da kreiramo alate koji pomažu u proračunima — neku vrstu SAP-a“, rekao je Asdagi.

Do sada, Carbon Maps radi sa dve kompanije na pilot programima jer će biti potrebno mnogo posla da pokrije svaku vertikalu u prehrambenoj industriji. Startup kreira modele sa što više kriterijuma da bi izračunao uticaj svakog od njih. Koristi podatke iz standardizovanih izvora kao što su GHG Protocol, IPCC, ISO 14040 i 14044.

Kompanija cilja na brendove hrane jer oni dizajniraju recepte i biraju svoje dobavljače. Na kraju, Carbon Maps se nada da će svi širom lanca snabdevanja koristiti njegovu platformu na ovaj ili onaj način.

„Ne možete imati pravu klimatsku strategiju ako nemate neku saradnju u celom lancu“, rekao je Asdagi.

Izvor: Techcrunch

Podelite s prijateljima

Tweet