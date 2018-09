Cat B35 – izdržljiv telefon sa podrškom za 4G

Na nedavno održanom IFA 2018 sajmu kompanija Cat je predstavila Cat B35, masivni telefon sa podrškom za 4G. Otporan na pad, prašinu i vodu, Cat B35 je kreiran za upotrebu u zahtevnim okruženjima. Zato je namenjen kupcima kojima je potrebna pouzdana glasovna i tekstualna veza. Funkcioniše u mrežama 4G LTE, uz podršku za VoLTE ili VoWiFi.

Feature telefoni su važan deo linije Cat telefona, a Cat B35 je najnoviji član tog segmenta. Ima IP68 sertifikat, a kako sama kompanija navodi u saopštenju, otporan je na vodu do dubine od 1,2 m, do 35 minuta, više puta testiran na pad s visine od 1,8 m na beton, otporan na prašinu i ekstremne temperature. Takođe, ima bateriju od 2.300 mAh koja omogućava do 12 sati razgovora i 30 dana u režimu „stand by“. Što se tiče operativnog sistema, telefon ima KaiOS 2.5, a takođe poseduje Qualcomm 8905 četvorojezgarni procesor na 1,1 GHz. Cat B35 poseduje QVGA ekran u boji, dijagonale 2,4 inča, a kamera koja se nalazi na poleđini ima 2 MP. Kada je reč o memoriji, telefon ima 512 MB RAM-a i 4 GB ROM-a, a takođe može da se proširi putem microSD. Uređaj ima nano SIM, dual i pojedinačne SIM varijante.

„Telefon Cat B35 predstavlja veliku promenu za naš potfolio, donoseći 4G opcije novoj publici”, naveo je Peter Stephens, predsednik Uprave Bullitt grupe. „Uprkos opadanju ukupnih isporuka telefona u 2018. godini, globalno tržište je i dalje značajno, posebno u sektoru masivnih telefona, s kompanijama i pojedincima koji žele da izbegnu visoke troškove popravki i probleme upotrebljivosti. Uz dodatne 4G opcije, Cat B35 novim korisnicima donosi pristup povezanim uslugama, predstavlja atraktivan predlog našim korisnicima, kao i partnerima operatera.” Preporučena maloprodajna cena telefona Cat B35 iznosi 109 evra, a dostupan je preko internet stranice catphones.com.

