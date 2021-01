CD Project Red: Izvinjavamo se zbog bagova i kašnjenja Cyberpunk 2077

Razvojni tim koji stoji iza igre Cyberpunk 2077 odlaže izbacivanje novog sadržaja igre zato što žele da se koncentrišu na bagove i ispravke. Poljski razvojni tim i izdavač CD Project Red u decembru je lansirao jednu od najiščekivanijih naučno-fantastičnih igara u protekloj deceniji, koja je naišla na brojne kritike po izlasku na tržište od strane fanova i medija čije je viđenje da igra nije završena.

Velika količina bagova i pad performansi na konzolama starije generacije, pod tim podrazumevajući PS4 i Xbox One, primorali su CD Project Red da udovolji obožavaocima obećanjem o vraćanju novca i popravci igre. U videu, Marcin Ivinski, su-osnivač CD-Project Red-a, izvinio se vernim pratiocima i svima ostalima koji su velike nade polagali u Cyberpunk 2077. Osim toga, on navodi da će se početkom 2021. godine raditi na ispravkama sa zakrpama 1.1 i 1.2. a tek onda se preći na izbacivanje novog sadržaja, što predstavlja DLC-jeve i besplatnu vizuelnu dogradnju za next gen konzole.

To ipak nije sprečilo Sony da ukloni Cyberpunk 2077 iz PlayStation Store-a, što je potez za koji su neki protumačili da je bez presedana.