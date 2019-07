CEO Huawei-a tvrdi da će HongMeng OS biti brži i od Androida i od macOS-a

Huawei-jev CEO je za francuski časopis LePoint izjavio kako će HongMeng OS biti brži ne samo od Androida, već i od macOS-a, a moći će da se koristi od mobilnih telefona do servera u data centrima.

Kada su počeli Huawei-jevi problemi s američkom Vladom i zabranom kupovine američkih tehnologija iz kompanije je stigla vest kako već par godina rade na alternativnom operativnom sistemu za svoje mobilne uređaje, uključujući u to i njihove laptopove.

Da podsetimo, reč je o Huawei-jevom operativnom sistemu HongMeng OS, koji će na određenim tržištima nositi naziv ARK OS. Već neko vreme se zna kako će ova alternativa Google-ovom Androidu moći da pokrene i aplikacije koje su izvorno pisane za Android. Poslednjih meseci stizale su različite informacije o ovom operativnom sistemu uključujući i one koje su govorile kako je HongMeng OS primetno brži od Androida, i to do 60%.

Taj navod je ovih dana potvrdio i sam CEO kompanije Huawei, Ren Zhengfei, u intervjuu za francuski časopis LePoint. Zhengfei je ponovio kako će njihov OS biti brži od Google-ovog, ali je i dodao kako će biti brži i od Apple-ovog macOS-a, jer će u softverskoj obradi podataka kasniti manje od 5 ms. Najzanimljiviji deo intervjua je zapravo onaj u kojem Zhengfei otkriva gde će se HongMeng OS koristiti. Osim u od ranije poznatim uređajima poput mobilnih telefona i laptopova, Huawei-jev OS radiće i na ruterima, tabletima, ali i serverima u data centrima.

Iako je SAD nedavno ublažio svoj stav oko prodaje američkih tehnologija kineskim kompanijama u Huawei-ju su odlučili da nastave s razvojem vlastitog OS-a, zbog toga što žele u budućnosti da manje zavise od Google-a. Tako je barem izjavio njihov CEO u intervjuu za časopis LePoint.

Izvor: Wccftech

Podelite s prijateljima

Tweet