CEO Stellantisa: Problemi u snabdevanju čipovima će trajati do kraja 2023.godine.

Izvršni direktor Stellantisa očekuje da će snabdevanje čipovima biti komplikovano do kraja 2023.godine.

Problemi za proizvođače automobila

Izvršni direktor kompanije Stellantis, Carlos Tavares sastao se sa sindikatima i održao konferenciju za novinare u Torinu.

CEO Stellantisa, očekuje da će lanac snabdevanja poluprovodnicima biti problematičan do kraja sledeće godine.

„Situacija će biti veoma komplikovana do kraja 2023. godine, zatim će doći do promena“, rekao je Tavares. On je dodao da „proizvođači poluprovodnika imaju interes da ponovo posluju sa automobilskom kompanijama, posebno sada kada podižu cene“.

Tokom proteklih nekoliko godina, nedostatak poluprovodničkih čipova, između ostalih faktora zbog uticaja pandemije, primorao je globalne proizvođače automobila da ukinu planove proizvodnje za milione automobila. Nestašice se sada smanjuju, ali ima i novih troškova za automobilske kompanije.

U Francuskoj, nestašice i dalje opterećuju prodaju proizvođača. Registracije novih automobila porasle su za 5 odsto prošlog meseca. Međutim, prema novim podacima, pad broja novih registrovanih automobila je oko 12 odsto samo od početka godine.

Izvor: Reuters

