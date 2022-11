CEO SUMMIT BEOGRAD: Budite u društvu privrednih lidera – još 8 dana za prijavu!

CEO Summit Beograd – Samit privrednih lidera je najznačajniji biznis događaj godine u Srbiji i jedina konferencija na kojoj su svi govornici najviši rukovodioci, vlasnici i predsednici UO najuspešnijih domaćih, regionalnih i internacionalnih firmi iz realnog i uslužnog sektora.

01. DECEMBAR | Hyatt Regency Belgrade |

PERSPEKTIVE | POGLEDI | POVEZIVANJE

Kome je namenjena konferencija?

• direktorima kompanija

• top menadžmentu iz realnog i uslužnog sektora

• preduzetnicima iz svih grana privrede

• članovima Upravnih i Nadzornih odbora

AGENDA 2022 | 8 – 17h | 2 pauze za kafu, ručak & koktel

*obezbeđen prevod (SRP/ENG & ENG/SRP)

· Kuda ide Srbija:

Vladimir Kostić, predsednik, SANU

· Održivo poslovanje i trendovi u ambalaži:

Đurđa Radivojević, general manager, Smurfit Kappa Avala Ada

· Stub odnosa Nemačke i Srbije – ekonomska saradnja:

Anke Konrad, ambasadorka Savezne Republike Nemačke u Srbiji

· Cirkularna ekonomija – sa reči na dela:

Timothy Glaz , Head of Corporate Affairs, Werner & Mertz

· Izvozna snaga farmaceutske industrije:

Ronald Seeliger, CEO, Hemofarm Group

razgovara: Sanda Savić, Senior Director of Corporate Affairs and Communications, CEE/SEE cluster, Hemofarm Group

· Šta nas očekuje na bankarskom tržištu u narednom periodu?

Darko Popović, predsednik IO, Banca Intesa

· Panel: CEO perspective

Mike Michel, CEO, Yettel Srbija

Svetoslav Atanasov, generalni direktor, Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora

Jan-Willem Dockheer, generalni direktor, Delhaize Serbia

Moderator: Anica Telesković, novinar, RTS

· Inicijativa „Digitalna Srbija“

Nebojša Bjelotomić, generalni direktor Inicijative „Digitalna Srbija“

Katarina Urošević, Chief Of Staff and Director of Corporate Communications, HTEC Group

Milen Janjić, CEO, Intellya

· Značaj osiguranja u turbulentim vremenima:

Ljubiša Veljković, predsednik IO, Milenijum osiguranje

· Panel: CEO pogledi

Marko Carević, CEO, Ananas E-commerce Delta Holding

Dušan Milićević, CEO, Comtrade System Integration

Aco Tomašević, CEO, Neoplanta

Moderator: Petrica Đaković, novinar, NIN

· Kako se stvaraju NBA šampioni ili – kako je vrhusnki sport postao i vrhunski biznis?

Miodrag Miško Ražnatović, CEO, Beobasket

· Nastavak investicionog ciklusa u nove tehnologije:

Zvonko Kolobara, general manager, BAT Adria

· Privreda na prvom mestu:

predstavnik, Privredna Komora Srbije

· Put do vodeće svetske korporacije u oblasti zelenih automobilskih i industrijskih tehnologija

Iztok Seljak, CEO, Hidria (Slovenija)

KOKTEL

