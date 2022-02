CES 2022: Uspeh uprkos okolnostima

Nakon prošlogodišnjeg online sajma, Consumer Electronic Show se u svom 54. izdanju vratio u izložbene prostore Las Vegasa, ali je obim ipak smanjen, pa je sajam trajao tri umesto četiri dana, od 5. do 7. januara. To je, ipak, bio onaj stari CES, skup koji na samom početku godine prikazuje tehnologije koje će obeležiti narednih 12 meseci.

Sve velike kompanije se ipak nisu pojavile na CES‑u. Neke od njih su prešle na „plan B“, pa su umesto učestvovanja na Sajmu održale sopstvene virtuelne događaje, odnosno prezentacije novih uređaja koje bi inače prikazali na CES‑u. Mnogi su ipak smatrali da virtuelno prisustvo i dalje ne može da parira dobro opremljenom štandu…

Manje izlagača, ali mnogo inovacija

Na CES‑u 2022. učestvovalo je nešto više od 2.300 kompanija, među kojima je bilo oko 800 startapa. Uprkos problemima s transportom, otkazivanjem letova i pojačanim merama na granicama, oko 30 procenata kompanija došlo je iz drugih država. Učesnici su predstavili inovacije na polju veštačke inteligencije, automobilske tehnologije, digitalnog zdravlja, pametnih kućnih uređaja i drugih tema koje su ovih godina u trendu.

Najinovativniji proizvod u laptop kategoriji je ASUS Zenbook Fold 17 OLED UX9702 koji će vas ostaviti bez reči

Oko 200 kompanija je inicijalno prihvatilo učešće, a zatim je odlučilo da se ipak ne pojavi. Među njima su Amazon, AT&T, AMD, BMW, General Motors, Google, IBM, Intel, Lenovo, Mercedes‑Benz, Meta, Microsoft, Procter & Gamble, T‑Mobile, Twitter… Ipak, nisu svi odustali od svojih namera. Ove godine posetioci su mogli da obiđu štandove kompanija LG, Samsung i Sony, a neki su se predstavili u hibridnom obliku, dakle virtuelnim prezentacijama i ograničenim prisustvom na Sajmu. Jedna od takvih je HiSense, koja se na Sajmu predstavila u punom obliku, ali je svoju veliku i uvek dobro posećenu konferenciju za štampu preselila u virtuelni prostor. Za sličan format nastupa opredelio se i Panasonic.

I poseta je bila skromnija nego ranijih godina. CES 2020. posetilo je 171.268 posetilaca, CES 2021. je održan isključivo online, a ove godine posetilaca je bilo tek nešto više od 40.000, a u tu brojku je uključeno i 1.800 registrovanih novinara.

Ovakav razvoj događaja je nekima išao i na ruku. Najviše su profitirale male kompanije, koji su zbog nedostatka „velikih“ postali vidljiviji posetiocima. Bez obzira na (ozbiljne) otežavajuće okolnosti, CES 2022. je ostao mesto koje nam ukazuje na najznačajnije trendove. Tradicionalno, ovde su prikazivani robotizovani sistemi, autonomna vozila, pametni gadžeti, noviteti iz IT sveta…

AI u auto‑industriji

Jedan od sinonima CES‑a u prethodnoj deceniji su i napredna, autonomna vozila, odnosno predstavljanje najnovijih inovacija u automobilskoj industriji. Kompanija Sonatus je predstavila svoj proizvod koji omogućava da se izolovani softver, koji radi na mnogobrojnim računarima u automobilskim sistemima (ECU – Electronic Controling Units u automobilskom žargonu), pojednostavi i poveže putem njihovog middleware‑a. To ujedinjenje se obavlja kroz očuvanje performansi i u realnom vremenu, što je od kritične važnosti za bezbednosne sisteme ugrađene u vozilo.

Budući da je trend autonomnih vozila sve prisutniji, postavlja se pitanje kako najjeftinije nabaviti jedan takav auto. Tesla, na primer, papreno naplaćuje softverski modul za autonomnu vožnju ionako skupih automobila. Pošto je kupovina autonomnog automobila i dalje mnogima finansijski nedostižan cilj, a i veoma je ograničen po pitanju upotrebljivosti, predviđanja su da će autonomna vožnja prvo zaživeti u svetu komercijalnih vozila koja se kreću dobro poznatim i utvrđenim rutama. Time će se, zahvaljujući detaljnom poznavanju rute i okruženja, ostvariti mnogo bolji rezultati autonomne vožnje nego da se ona praktikuje u putničkim automobilima koji svakodnevno mogu da menjaju rute svog kretanja.

U tom svetlu, kompanija Perrone Robotics je predstavila komplet za naknadnu ugradnju, koji će klasičnim komercijalnim vozilima obezbediti funkcionalnost autonomne vožnje. Ovaj set dodataka vezuje se na pedale za gas i kočnicu, kao i za menjač, pretvarajući klasičan gradski autobus ili dostavni kombi u autonomno vozilo sposobno za vožnju malim brzinama na poznatim rutama. Time se, uz relativno mala ulaganja, može ubrzati omasovljenje autonomnih vozila na putevima.

Kompanija Ottobot je razvila tehnologiju koja će omogućiti autonomnim vozilima da se kreću kroz unutrašnjost zgrada. Autonomna vozila se danas oslanjaju na GPS navigaciju, koja je moguća samo na otvorenom. Ulaskom u zatvoreni prostor gubi se GPS konekcija, pa vozila gube značajan deo svoje autonomija. Ottobot taj problem rešava kreiranjem digitalne simulacije zatvorenog prostora. Umesto da se oslanja na GPS, vozilo tada prati podatke iz ovog sistema, i uparuje ih sa svim drugim senzorima koje koristi za kretanje. Ovim sistemom mogu se efikasno upotrebljavati autonomna robotizovana vozila u aerodromskim zgradama, proizvodnim halama, zatvorenim parkinzima…

Kompanija NextBase, koja je svoju reputaciju stekla kvalitetnim DVD plejerima ugrađivanim u putnička vozila i touring autobuse, predstavila je NextBase iQ, pametnu kameru za upotrebu u automobilima zasnovanu na AI tehnologiji. Pored snimanje tokom vožnje u cilju obezbeđivanja dokaza u slučaju sudara, NextBase iQ omogućava AI procesiranje slike kako bi se poboljšao njen kvalitet. Pored toga, poseduje mogućnost asistencije u vožnji prepoznavanjem opasnog ponašanja drugih učesnika u saobraćaju, kao i anticipacije njihovog ponašanja – u slučaju kada predvidi mogućnost sudara, fokusira se na to kako bi snimljeni materijal bio što jasniji i kompletniji. Kao dodatak, kamera koja snima unutrašnjost vozila može da prepozna umornog ili rastresenog vozača. Glasovnom komandom ova kamera može da se prebaci u witness mod kako bi neprimetno snimila komunikaciju između vozača i predstavnika zakona koji ga je zaustavio. U ovom modu, kao i u slučaju kada se desi sudar, kamera automatski šalje audio i video zapis u cloud okruženje kako bi ostao sačuvan i omogućio kasniji pregled i preslušavanje, preko računara ili mobilnog telefona.

Potrošačka elektronika

CES je najpoznatiji po najrazličitijim gadžetima koji imaju za cilj da nam olakšaju svakodnevni život. Naravno, oni gotovo po pravilu sadrže neku vrstu veštačke inteligencije. Na primer, kompanija OrCam iz Izraela predstavila je MyEye Pro kameru koja pomaže slepim i slabovidim osobama. Reč je o maloj kameri koja se magnetnim putem, povezuje na naočare, a zasnovana je na specijalnom procesoru koji je optimizovan za procesiranje video‑signala. Ova tehnologija oslanja se na mašinsko učenje, a omogućava glasno čitanje teksta koje vidi ispred sebe, bilo da se radi o knjizi, časopisu ili ekranu telefona ili računara. Kamera je takođe u stanju da prepoznaje i u realnom vremenu identifikuje lica, proizvode, bar‑kodove, novčanice, boje i mnoge druge objekte. Proizvođač tvrdi da tehnologija implementirana u kameru omogućava nivo prepoznavanja i procesiranja oblika gotovo kao što to čini čovek.

Hardverska optimizacija je nekad neophodna da bi se obezbedile željene performanse, ali je potrebna i softverska standardizacija u programabilnosti tih uređaja. Kada se kombinuju te dve stvari, uređaj se ubrzava i do nekoliko puta u odnosu na pojedinačnu optimizaciju softvera ili hardvera. Najbolji primer za to je Apple, koji je prelaskom na sopstveni čip znatno ubrzao svoje računare. Kompanija Deeplite predstavila je na CES‑u Deeplite Runtime SDK koji omogućava efikasan deep learning proces. Njihov prethodni proizvod, Deeplite Neutrino, bio je namenjen za GPU‑ove, dok je Deeplite Runtime optimizovan za rad sa ARM procesorima, koji su najpopularniji među pametnim uređajima. Šta bi to moglo da nam donese u budućnosti? Između ostalog, efikasniju upotrebu procesora u pametnim telefonima, pametnim satovima i drugim pametnim i/ili nosivim uređajima, kao i manju potrošnju baterije (dužu autonomiju). Kao i kod svih novih tehnologija, verovatno će se s vremenom otkrivati i mnoge druge ideje za primenu.

Još jedna softverska tehnologija privukla je pažnju poslovnih posetilaca CES‑a: Fluent.ai je softverski plejer fokusiran na glasovne komande, namenjen za ugradnju u hardverske proizvode. Ovaj proizvod funkcioniše bez upotrebe cloud ili mrežnih servisa. Kao potpuno nezavisan sistem, prepoznaje veliki raspon komandi, čime mu se otvaraju vrata za upotrebu u mnogobrojnim proizvodima. Glavna karakteristika ove tehnologije je što skraćuje i optimizuje uobičajeni obrazac prepoznavanja glasovnih komandi. To se uobičajeno radi prevođenjem glasa u tekst, nakon čega se tekst koristi kao osnova za obradu glasovne naredbe. Fluent.ai je uspeo da „preskoči“ taj međukorak, jer je u stanju da direktno obrađuje audio‑naredbe koje primi.

CES 2022. je ove godine ipak uspeo da održi nivo, kao i da privuče pristojan broj posetilaca i izlagača, čak i u ovim otežanim okolnostima u kojima se situacija menjala iz dana u dan

Sengled pametna sijalica je stari proizvod koji je dobio novu namenu. Do sada smo imali pametne sijalice koje su mogle da se kontrolišu putem daljinskog upravljača, da menjaju boju osvetljenja, da istovremeno budu i zvučnik ili da u sebi čuvaju skrivenu kameru za nadzor. Kompanija Sengled povezala je sijalicu sa sistemom za očitavanje zdravstvenog stanja. Sengled Health Monitoring Bulb je sposobna da prati stanje osobe koja spava bez potrebe za nošenjem pametnog sata, na primer. Upotrebom napredne radarske tehnologije ona s daljine prati biometrijske parametre, kao što su broj otkucaja srca, temperatura i druge vitalne znake. Ako se u stanu postavi više takvih sijalica, one će se međusobno povezati putem Bluetooth protokola i kreiraće mesh mrežu koja će moći da detektuje ako recimo nekoj osobi pozli ili joj se pogorša zdravstveno stanje u prostoru koji pokrivaju ove sijalice, i odmah će pozvati pomoć.

Inovacije u PC svetu

Na CES‑u uvek ima i računara, kako laptopa i desktopa, kao i njihovih komponenti. Ovog puta preskočićemo standardne (očekivane) novitete u kojima proizvođači najavljuju nove generacije svojih proizvoda, bilo da se radi o procesorima, grafičkim karticama ili nekim drugim komponentama. Umesto toga, odlučili smo da vam predstavimo nekoliko proizvoda koji su se izdvojili po svežim idejama i naprednim tehnologijama ili makar po drugačijem shvatanju kako danas jedan računar treba da izgleda.

Verovatno najinovativniji proizvod u ovoj kategoriji je ASUS Zenbook Fold 17 OLED UX9702. Ako ste mislili da su savitljivi, preklopni telefoni interesantni, ovaj računar ostaviće vas bez reči. Zamislite laptop sa fleksibilnim OLED ekranom osetljivim na dodir, koji možete da koristite kao klasičan računar ili kao veliki tablet. Kada je sklopljen, na raspolaganju je displej dijagonale 12,5 inča sa odnosom stranica 3:2 i sa on‑screen tastaturom. Rasklopljen ekran ima dijagonalu od 17,3 inča sa odnosom stranica 4:3 i rezoluciju solidnih 2560×1920 piksela. Uz Bluetooth tastaturu, sa otvorenim ekranom, dobija se utisak kao da se radi na desktop računaru.

ASUS Zenbook Fold 17 OLED je zasnovan na 12. generaciji Intel Core i7 procesora iz U serije sa Iris Xe grafikom, a u ponudi će biti varijante do 16 GB RAM‑a i do 1 TB prostora za podatke. Računar ima bateriju kapaciteta 75 Wh, dva Thunderbolt porta, 5 Mp kameru i Wi‑Fi 6 konektivnost. Prema navodima proizvođača, mehanizam preklopa može da izdrži najmanje 30.000 ciklusa otvaranja i zatvaranja. Bez Bluetooth tastature, računar je težak 1,6 kg, a kada je rasklopljen, debeo je samo 8,7 mm. ASUS je najavio da će ovaj interesantan računar biti dostupan u prodaji sredinom ove godine.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 prenosivi računar nema jedan, već dva displeja. To je ultimativni poslovni laptop, s glavnim ekranom rezolucije 3K (3072×1440 piksela), osvežavanjem 120 Hz i dijagonalom od 17,3 inča i dodatnim ekranom dijagonale 8 inča, osetljivim na dodir, postavljenim desno od tastature. Ovaj ekran ima rezoluciju 800×1200 piksela, a može da se upotrebi za pokretanje različitih aplikacija, za sinhronizaciju s telefonom, kao i da duplicira, odnosno proširi sadržaj osnovnog ekrana. Računar je zasnovan na 12. generaciji Intel Core i7 procesora, a može da poseduje do 32 GB RAM‑a i do 2 TB prostora za podatke. Na Teams sastancima dodatni ekran može da se iskoristi za skiciranje ideja i njihovo instant deljenje sa drugim učesnicima. Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 je debeo 17,9 mm, a teži manje od 2,4 kg. Poseduje Wi‑Fi 6 konektivnost, kao i veliki izbor portova, uključujući Thunderbolt 4, USB‑C 3.2 Gen 1 i Gen 2, HDMI. Baterija kapaciteta 70 Wh sposobna je da, čak i s dva ekrana, izdrži čitav radni dan.

Kada su desktop računari u pitanju, mislili smo da tu nema šta mnogo da se izmišlja. Imamo brže procesore i grafičke kartice, više memorije i skladišnog prostora, veće monitore i otprilike je to sve što smo viđali od noviteta u prethodnim godinama. A ove godine stiže jedno pravo osveženje u vidu pametnog kućišta. Ovo prelepo kućište kao da je izašlo iz nekog naučnofantastičnog filma, ali je dizajn potpuno svrsishodan. CyberPower PC Kinetic je jedinstveno futurističko kućište na čijoj prednjoj strani se nalazi 18 nezavisnih pokretnih panela, dizajniranih za inteligentno usmeravanje vazdušnog protoka kroz kućište. U zavisnosti od temperature u kućištu, oni se automatski otvaraju i zatvaraju kako bi se vazdušni tok usmerio na komponente kojima je u tom trenutku najpotrebnije hlađenje.

Uvek na nivou

Iako se suočio sa ozbiljnim preprekama, CES 2022. je ipak uspeo da održi nivo, kao i da privuče pristojan broj posetilaca i izlagača, čak i u ovim otežanim okolnostima u kojima se situacija menjala iz dana u dan. Jeste da se na Sajmu nisu pojavili svi veliki igrači iz IT, tehnološkog i consumer sveta, ali daleko od toga da u Las Vegasu nije imalo šta da se vidi. Jedino nam ostaje da se nadamo da će za godinu dana ovakva epidemiološka situacija biti za nama i da će Sajam moći da se održi u punom kapacitetu i sjaju. Do tada, svakako ima mnogo interesantnih uređaja koje ćemo, nadamo se, moći da testiramo i da ih predstavimo u narednim brojevima našeg časopisa…

