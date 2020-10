Četiri aduta ekrana Moto G 5G Plus telefona

Motorola je predstavila moto g 5G plus kako bi moć 5G tehnologije stavila u ruke što većeg broja ljudi bez žrtvovanja funkcija koje poznaju i koje su im izuzetno važne. Pored ultra-brze konektivnosti, moto g 5G plus donosi funkcije koje su najvažnije korisnicima, a od kojih se posebno izdvaja CinemaVision displej.

Od strimovanja filmova do pregledanja slika, posedovanje smartfona koji može bez ikakvih problema i na izuzetan način da prikaže sav video sadržaj je za većinu ljudi jedna od primarnih stvari. Baš zbog toga, moto g 5G plus je najveći g uređaj koji smo do sada predstavili kako biste mogli da uživate u brzini koju 5G pruža, ali i svim prednostima velikog displeja visokog kvaliteta.

Zato vam predstavljamo 4 načina na koje displej modela moto g 5G plus može da ulepša i unapredi vaše svakodnevno korišćenje smartfona.

Maksimalna površina ekrana

Kada napokon odvojite vreme kako biste strimovali omiljeni film ili seriju, posedovanje telefona koji bez ikakve mane može da prikaže video sadržaj je od ključnog značaja. Moto g 5G plus ima FHD+ CinemaVision displej dijagonale 6.7 inča kako biste jednostavno mogli da uronite u omiljeni video sadržaj. Masivni ultra-široki displej koristi iste dimenzije kao i filmska industrija, tako da sve na njemu izgleda savršeno.

Kada ne strimujete video sadržaj, veliki ekran vam dozvoljava da vidite više teksta unutar njegovih ivica – ovo je posebno korisno kada surfujete internetom, čitate mejlove ili poslovne dokumente.

Veliki displej u paru sa Qualcomm Snapdragon 765 procesorom i 5G konektivnošću, ne samo da će činiti da se sve prikazuje i radi savršeno, već će pružati i veću brzinu i efikasnost u radu.

Dizajniran da se udobno smesti u vašu ruku

Jedinstveni odnos ivica moto g 5G plus smartfona od 21:9 nudi i izuzetan dizajn zahvaljujući kome ga je veoma lako i udobno držati u ruci i uživati u velikom ekranu.

Ali prednosti 21:9 displeja ne ostaju samo na izgledu i osećaju koji pruža. Veliki broj serija koje se mogu gledati na internetu snimane su u 21:9 odnosu, pa tako nećete morati da se nervirate zbog izdužene ili zumirane slike na moto g 5G plus modelu.

Brže korišćenje bez ikakvog zastoja

Sa osvežavanjem slike ekrana od 90Hz i dizajna koji kao da ne poseduje ivice, bićete oduševljeni iskustvom gledanja sadržaja na displeju modela moto g 5G plus. Bilo da pregledate fotografije ili surfujete internetom, primetićete znatno manje zamućivanja slike i znatno bolji kvalitet svega što displej prikazuje.

Ova funkcija može biti i deaktivirana kako bi se sačuvala baterija, ali zbog njenog izuzetnog trajanja, retko ćete biti u prilici da to morate da uradite. Zapravo, 5.000mAh baterija na modelu moto g 5G plus pružiće vam dovoljno energije za 2 puna dana2 korišćenja telefona bez ikakve potrebe za njenim dodatnim dopunjavanjem.

Bolji i živopisniji prikaz slike

Na samom kraju, moto g 5G plus displej poseduje HDR10 tehnologiju koja pruža oštar kontrast i predivno živopisne boje koje se prostiru od ivice do ivice. To znači da će sve vaše slike i video snimci biti toliko jasni i oštri da ćete imati osećaj da ste i sami tamo prisutni. Bogate boje, rafinirani detalji i oštar kontrast koji vam pruža ugrađena HDR10+ tehnologija nagrađeni su i Amazon HDR sertifikatom koji označava da je displej prošao veoma rigorozne HDR zahteve koji se staraju da korisnici pred očima imaju samo najbolje iskustvo strimovanja video sadržaja.

