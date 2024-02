Četiri stvari koje treba da uradite kako biste očistili svoj laptop

Osim što ružno izgleda, prljav laptop može prouzrokovati skupa oštećenja u budućnosti.

Četiri mesta na koja ne biste smeli da zaboravite prilikom čišćenja

Laptopovi su alat koji često idu sa vama gde god da krenete i dolaze u kontakt sa različitim stranim objektima koji ih mogu zaprljati. Važno je održavati ih čistim, jer osim što izgledaju lepo, čist laptop je sposoban da se bolje održi tokom vremena. Stvari poput prašine, mrvica, dlaka, pa čak i ulja sa kože ne samo da mogu učiniti da vaš laptop izgleda prljavo, već i prouzrokovati oštećenja. Ako primetite da vaš laptop nije najčistiji, možda ne znate odakle da počnete. Korišćenje određenih vrsta čistača i alatki za osvežavanje laptopa može više naštetiti nego koristiti, zbog čega neki od najboljih laptopova danas nisu čišćeni onoliko često koliko bi trebalo. Proučićemo četiri ključna načina čišćenja vašeg laptopa i objasniti zašto svaki od njih može sprečiti da vaš računar stari loše ili, što je još gore, pretrpi ozbiljnija oštećenja.

Proverite portove

Mali delovi prašine i otpada mogu oštetiti vaš laptop

Portovi se obično zaboravljaju prilikom čišćenja laptopa, ali ne bi trebalo. Sitne čestice prašine i otpada mogu ući u portove vašeg laptopa i izazvati probleme. Obično ih ne primetite sve dok pokušate da priključite kabl u port u kojem nešto zakačeno, a tada može biti kasno. Ako nešto zapne između kabla i porta na vašem laptopu, pinovi na kablu ili vašem laptopu mogu se slomiti. Zavisno o tome kakav laptop imate, popravka slomljenog porta može biti skupa i teška. S tim u vezi, moderni konektori se dobro drže u poređenju sa krhkim koje smo viđali u prošlosti. Ne morate postati opsednuti proveravanjem portova svaki put kada uključite kabl. Međutim, čišćenje portova povremeno može biti dobra praksa. Posebno je dobro zapamtiti ako znate da su mrvice ili prašina mogle ući u port. Važno je imati na umu da oštri predmeti i metal nikada ne bi trebalo da uđu u port. Umesto toga, potražite jeftin alat za čišćenje poput četkice sa gumenim vrhom za nežno čišćenje stranih objekata.

Izduvajte laptop pomoću komprimovanog vazduha

Počnite čišćenje lakših mesta, ali razmotrite skidanje donjeg poklopca

Komprimirani vazduh je vaš prijatelj prilikom čišćenja laptopova i računara, jer je to siguran i jednostavan način čišćenja tih uređaja. Boca sa komprimiranim vazduhom može izduvati delove prašine i otpada koji se nalaze na teško dostupnim mestima. Štaviše, vazduh u bocama sa komprimiranim vazduhom ne sadrži istu vlagu koja se može naći u okolini. Tehnički, ne sadrži uopšte tipičan vazduh, ali to je druga priča. Komprimirani vazduh može se koristiti za čišćenje tastatura, portova, šarki i još mnogo toga. Treba početi čišćenjem tih delova laptopa, prskanjem vazduha iz boce pravilno postavljenom. Naginjanje boce previše ili bočno može rezultirati tečnošću koja izlazi iz mlaznice. Zatim, ako ste vešti, razmotrite skidanje donjeg poklopca vašeg laptopa. Obično je dovoljno skinuti nekoliko šrafova i otpustiti nekoliko zakački. To vam omogućava pristup hlađenju vašeg laptopa, i ako ima ventilator, velika je šansa da ćete pronaći prašinu unutra. Većina laptopova i dalje koristi aktivno hlađenje za termalne potrebe (tj. ventilator), i stoga može koristiti komprimirano duvanje vazduha u redovnim intervalima. Ovo može poboljšati termalne pragove za vaš sistem i pomoći mu da radi na vrhunskom nivou tokom godina.

Očistite tastaturu i uklonite ulja sa kože

Vremenom, ulja sa kože mogu uništiti boju i završnu obradu vaših tastera

Većina ljudi čisti tastaturu svog laptopa kako bi uklonila prašinu, dlake i možda nekoliko mrvica. To je dobra ideja, jer sitne mrvice mogu dospeti između tastature i ekrana vašeg laptopa, izazivajući pucanje ovog drugog. Međutim, ne bi trebalo da stanete samo na tome. Svaki put kada kucate na tastaturi svog laptopa, ulja sa kože vaših prstiju oslobađaju se na tastere vašeg laptopa. Vremenom, ovo može biti štetan faktor za izgled i zdravlje vašeg laptopa. To je iz dva glavna razloga. Prvo, ulja sa kože mogu se preneti sa tastera na ekran laptopa kada ga zatvorite. To će prljati ekran laptopa, ali može ga i trajno oštetiti. Ulja sa kože mogu oštetiti oleofobni premaz na ekranu, zbog čega vidite ekrane laptopa sa rasporedom tastature na sebi. Ovo se ne može popraviti do određene tačke, i korisnici će se suočiti sa tri opcije: pokušati da potpuno uklone oleofobni premaz (loša ideja), živeti sa oštećenjem ili zameniti ceo ekran. Iako nije toliko ozbiljno, drugi razlog je taj što ulja sa kože mogu oštetiti same tastere. Zato ćete primetiti tastature laptopova sa tasterima koji izgledaju jako sjajno ili gube jasnoću slova. Ovakva vrsta oštećenja zahteva zamenu tastera (ako je moguće) ili potpunu zamenu tastature. Zato biste trebali čistiti tasteri tastature mikrofiber krpom i sredstvom za čišćenje često. Zapamtite, prskajte sredstvo lagano na mikrofiber krpu umesto direktno na tastaturu.

Obrišite ekran pažljivo

Nije vam potrebna skupa oprema za to, ali trebali biste biti oprezni

Naravno, najuočljiviji deo prljavog laptopa biće ekran. Održavanje čistim je prilično jednostavno, jer vam je potrebna samo mikrofiber krpa i odgovarajuće sredstvo za čišćenje. Iako vam nije potrebno 20 dolara za zvaničnu polirajuću krpu Apple-a – ili ekvivalentnu opciju od vašeg proizvođača laptopa – ne biste trebali birati najjeftiniju opciju. Ultra jeftine mikrofiber krpe nisu napravljene kvalitetno kao skuplje, jer se više rastežu i manje su čvrste. Ima puno dobrih opcija, ali ne biste trebali imati straha uložiti u kvalitetnu.

Što se tiče sredstva za čišćenje, trebalo bi da se obratite proizvođaču svog laptopa za specifičnosti. Međutim, opšti savet nalaže korišćenje rastvora sa 70% izopropil alkohola. U suštini, ne bi trebalo da koristite isto sredstvo za čišćenje koje koristite za radne ploče za svoj laptop. Ponovo, važno je naneti rastvor na mikrofiber krpu prvo, a zatim koristiti vlažnu krpu za čišćenje ekrana.

Zašto treba redovno čistiti laptop

Laptopovi, za većinu ljudi, su alati koji nam pomažu da obavljamo posao ili školu. Ne treba biti opsesivan oko toga da li je laptop čist u svakom trenutku. Trebalo bi verovatno da čistite tastere i ekran laptopa svake nedelje ili dve, i možete dubinski čistiti laptop svakih nekoliko meseci. Stvari poput skidanja donjeg poklopca i korišćenja komprimiranog vazduha trebalo bi da se dešava otprilike jednom godišnje. Međutim, redovno čišćenje i pamćenje ove četiri fokusirane oblasti može biti ključno za očuvanje života vašeg računara.

Izvor: Xda-developers

