Četvrt veka razvoja lokalizacije i stabilne podrške u regionu

Digitalna transformacija više nije trend, već sastavni deo poslovnih strategija. Uvođenje ERP sistema u takvo okruženje zahteva ne samo odgovarajuću tehnologiju već i partnera koji razume lokalne propise, poreske okvire i specifične procese različitih industrija i tržišta. Za kompanije koje posluju u više zemalja, ta kompleksnost dodatno raste.

Kod uvođenja poslovno-informacionih sistema uspeh ne određuje samo tehnologija, već prvenstveno partner koji preduzeće prati dugoročno, razume lokalne posebnosti i obezbeđuje stabilnu podršku. Preduzeće Business Solutions već više od 25 godina gradi upravo takva partnerstva – najpre u Sloveniji, a zatim u Srbiji i Hrvatskoj, gde je prisutno već dugi niz godina i gde u poslednje vreme dodatno jača svoje timove.

Od prvih implementacija do regionalnog znanja

Od samog početka Business Solutions usko je povezan s Microsoft-ovom tehnologijom. Kao direktni partner već više od dva desetleća uvodi rešenja Dynamics NAV, a danas Dynamics 365 Business Central. U tom razdoblju preduzeće je sprovelo više od 700 uspešnih implementacija i oblikovalo tim od više od 250 stručnjaka koji deluju u brojnim državama regiona.

Ono što preduzeće zaista razlikuje od drugih nije samo broj projekata ili međunarodno prisustvo već pre svega razvoj znanja koje je tokom godina preraslo u jedinstvena rešenja za region.

Microsoft Dynamics 365 Business Central globalni je ERP sistem koji preduzećima omogućava efikasno upravljanje finansijama, prodajom, skladištima i proizvodnjom. Ali standardno rešenje često nije dovoljno – svaka država ima svoje poreske i računovodstvene posebnosti, lokalne prakse i specifične zahteve u vezi s izveštavanjem. Upravo te potrebe uspešno pokriva lokalizacija ERP sistema.

AllForAdriatics: poveznica među državama i praksama

Jedna od ključnih prednosti preduzeća jeste njegova sopstvena lokalizacija za Microsoft Dynamics 365 Business Central – AllForAdriatics. Rešenje je osmišljeno posebno za preduzeća u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i šire.

Uz lokalizaciju, Business Solutions razvio je i više od 50 sopstvenih vertikalnih i horizontalnih rešenja koja nadopunjuju standardni ERP sistem

Svrha ovog rešenja je redovno i celovito praćenje promene lokalnih zakona, poreskih pravila i računovodstvenih standarda. Lokalni timovi stručnjaka rešenje razvijaju i nadograđuju već dugi niz godina, što preduzećima obezbeđuje potpunu usklađenost sa zakonodavstvom i ujedno olakšava implementaciju i korišćenje sistema.

Osim usklađenosti sa zakonodavstvom, AllForAdriatics donosi i veliki broj dodatnih funkcionalnosti koje su se u praksi pokazale nezamenjivim. Preduzećima omogućava nadzor poslovnih procesa u stvarnom vremenu, optimizaciju skladišta i proizvodnje, kao i smanjenje ručne administracije.

Više od 50 dodatnih rešenja

Uz lokalizaciju, Business Solutions razvio je i više od 50 sopstvenih vertikalnih i horizontalnih rešenja koja nadopunjuju standardni ERP sistem. Među njima se ističu specijalizovana rešenja za dokumentni sistem (PowerDMS), upravljanje skladištima (PowerWMS) i proizvodne procese (PowerMES).

Te nadogradnje rezultat su dugogodišnjeg rada s različitim granama industrije i dokazuju da preduzeće ne nudi samo implementaciju već i celovitu podršku prilagođenu specifičnim potrebama naručilaca.

Stabilan partner za dugoročne projekte

Kod uvođenja poslovno-informacionih sistema jedan od najvažnijih činilaca jeste pouzdanost partnera. Dynamics 365 Business Central nije rešenje koje bi preduzeće uvelo jednom zauvek – to je sistem koji se neprestano razvija i zahteva partnera koji zna da prati promene i pretvara ih u konkretne koristi za korisnike.

Svojom dugogodišnjom prisutnošću na tržištu, snažnim internim razvojem i dubinskim poznavanjem regiona Business Solutions dokazao je da obezbeđuje upravo takvu stabilnost. Uz sve veću složenost poslovanja i stalne promene zakonodavstva, preduzeće stoji uz organizacije u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i široj regiji i pomaže im u digitalnoj transformaciji.

S iskustvom, znanjem i sopstvenim razvojem rešenja ostaje pouzdan partner za sve one koji s Dynamics 365 Business Central-om žele da grade budućnost poslovanja na čvrstim temeljima. Preduzeća koja razmišljaju o promeni partnera ili uvođenju novog sistema mogu računati na partnera koji objedinjuje lokalno znanje, regionalno prisustvo i globalnu snagu Microsoft-ove tehnologije.

b-s.rs