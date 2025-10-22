ChatGPT Atlas donosi veštačku inteligenciju direktno u surfovanje internetom

Dugo najavljivani pregledač kompanije OpenAI konačno je dobio ime – i dostupan je za korišćenje od danas, barem za korisnike Apple uređaja. ChatGPT Atlas može se preuzeti na macOS, dok je verzija za Windows, Android i iOS u pripremi, piše Engadget.

Atlas integriše ChatGPT direktno u interfejs pregledača, što korisnicima omogućava da komuniciraju s četbotom dok pretražuju internet, a bez potrebe za menjanjem tabova.

Kada izaberete tekstualno polje, pojaviće se ikonica pomoću koje možete da unesete upit za ChatGPT. OpenAI je demonstrirao ovu funkciju u Gmail-u, gde je zaposleni zatražio od četbota da uredi mejl koji je pisao kolegi. Kao i u standardnim pregledačima, pri otvaranju nove kartice pojavljuje se traka za unos upita, a korisnici mogu otvoriti i slajdbar za razgovor s ChatGPT botom u bilo kom trenutku.

Što više koristite Atlas, ChatGPT će više „pamtiti“ vaše navike i preferencije. To omogućava lakše pretraživanje istorije – na primer, možete upisati „otvori ponovo patike koje sam gledao juče“ i ChatGPT će znati na koju tačno stranicu mislite. Ova funkcija memorije je opcionalna: korisnici je mogu uključiti ili isključiti u podešavanjima, obrisati istoriju ili koristiti inkognito režim. OpenAI navodi i da neće koristiti sadržaj koji korisnici pretražuju za obuku budućih modela.

Atlas uključuje i „agent mod“, koji omogućava ChatGPT-ju da sam pretražuje internet i izvršava zadatke umesto korisnika. Ova funkcija zasniva se na Operator tehnologiji predstavljanoj ranije ove godine i trenutno je dostupna u probnoj verziji za Plus, Pro i Business naloge.

„Može vam pomoći da rezervišete let, pronađete restoran ili čak uredite dokument na kome radite“, rekao je Adam Fry, rukovodilac proizvoda ChatGPT Search, tokom prenosa u kojem je OpenAI predstavio Atlas.

„Tabovi su sjajni, ali nismo videli mnogo inovacija u pregledačima od tada“, rekao je izvršni direktor Sem Altman. „Atlas je jednostavno odličan pregledač – brz, lagan i veoma prijatan za korišćenje“, dodao je.

Prve glasine o OpenAI pregledaču pojavile su se u julu, a današnjim lansiranjem kompanija ulazi na već prenatrpano tržište. Više firmi, uključujući Operu i Perplexity, već su predstavile sopstvene „agentske“ pregledače ranije ove godine. Naravno, tu je i Google, koji planira dublju integraciju svog asistenta Gemini AI u Chrome tokom narednih meseci.