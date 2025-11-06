ChatGPT Atlas: novi browser sa potencijalom – ali uz pretplatu

Novi ChatGPT Atlas browser kompanije OpenAI mogao bi da označi sledeći korak u evoluciji interneta – ako ste spremni da platite.

OpenAI testira budućnost pretraživanja interneta kroz Atlas, browser koji bi mogao da promeni način korišćenja weba.

Atlas nije tipičan browser poput Google Chrome-a ili Safari-ja. U njegovom centru nalazi se chatbot s kojim korisnici komuniciraju da bi pretraživali internet. Već posle nekoliko minuta korišćenja, jasno je da ovo nije standardno iskustvo surfovanja. Pojavljuju se poruke poput „Messages limit reached“ ili „You’ve hit the free plan limit for GPT-5“ – što znači da je većina funkcija rezervisana za pretplatnike.

Browser koji razgovara s vama

OpenAI tvrdi da Atlas predstavlja priliku da „ponovo osmislimo način na koji koristimo internet“. Na prvi pogled, interfejs podseća na poznate browser-e, ali je ključna razlika u bočnoj traci u kojoj se nalazi ChatGPT asistent. Na primer, prilikom posete sajtu za kupovinu karata, Atlas može automatski da označi najbolje ponude ili uporedi cene. Kada korisnik zatraži da mu rezerviše voz, sistem odgovara da je ta opcija dostupna samo platiocima Premium plana.

Kasniji testovi pokazuju da Atlas može i da pronađe članke koje ste ranije čitali, čak i ako se ne sećate tačne adrese. Iako je ovo tek rani stadijum razvoja, vidi se potencijal da Atlas promeni način na koji ljudi pretražuju i koriste informacije na internetu.

Premium proizvod za novu generaciju korisnika

Ono što je već sada jasno jeste da će Atlas biti premium proizvod – sa punim funkcijama dostupan samo uz pretplatu. To predstavlja izazov, jer su korisnici navikli da pretražuju internet besplatno, pa bi usvajanje plaćenog modela zahtevalo značajnu promenu navika. OpenAI objašnjava da je cilj da korišćenje interneta postane lakše, efikasnije i personalizovano, ali i priznaje da je ovaj potez deo strategije za povećanje prihoda. Kompanija ima preko 800 miliona korisnika, ali samo oko 5% njih plaća pretplatu.

Prihodi, podaci i konkurencija

OpenAI je osnovan sa misijom da dostigne veštačku opštu inteligenciju (AGI) – AI koji bi mogao da parira ljudskoj inteligenciji. Ipak, browser kao što je Atlas više služi prikupljanju prihoda nego ostvarivanju te vizije. Kako analitičari ističu, OpenAI mora da pokaže finansijski rast nakon milijardi dolara investicija. Tradicionalni model zarade putem reklama mogao bi da bude rizičan, jer bi narušio korisničko iskustvo. „OpenAI može biti u iskušenju da prikaže oglase kako bi ostvario profit, ali mora da obezbedi i kvalitetno iskustvo kako bi se izdvojio na tržištu“, objašnjava Stefani Liu, analitičarka kompanije Forrester. Pored toga, Atlas bi mogao da donese i velike količine korisničkih podataka, jer bi mogao da prati kako ljudi koriste internet – na primer, kako rezervišu vozne karte ili pretražuju smeštaj. Ti podaci bi se mogli iskoristiti za dalje usavršavanje modela veštačke inteligencije. Ipak, postavlja se pitanje privatnosti. Liu upozorava da će „za korisnike koji cene anonimnost i zaštitu podataka, Atlas možda biti preveliki rizik“.

Može li da ugrozi Google?

Najveći izazov biće konkurencija. Google Chrome i dalje drži oko 60% tržišta, dok su vlasti širom sveta počele da postavljaju pitanja o njegovoj monopolističkoj poziciji. Istovremeno, Google integriše svoj AI sistem Gemini u pretragu, dok je Microsoft u svoj Edge dodao Copilot asistenta. Atlas se, dakle, mora izboriti za prostor u već zasićenom tržištu. U prvim godinama ChatGPT-a, mnogi su ga nazivali „Google killerom“, jer je nudio direktne odgovore bez potrebe za kliktanjem po rezultatima. Prema rečima Erika Goinsa, osnivača firme Flywheel Studios, „Google zarađuje tako što je posrednik između korisnika i sajtova, dok ChatGPT eliminiše tog posrednika potpuno“.

„Ne tražite više ‘hoteli u Majamiju’ i ne klikćete na linkove – samo pitate ChatGPT, i on vas direktno poveže s informacijom“, dodaje Goins.

ChatGPT Atlas nudi intrigantan pogled u budućnost interneta – browser koji ne pretražuje, već razgovara. Iako ima ogroman potencijal da promeni način surfovanja, za sada je jasno da će njegove napredne funkcije biti rezervisane za pretplatnike. Pitanje je samo koliko korisnika će biti spremno da plati za brži, pametniji, ali manje anoniman internet.

Izvor: Bbc