ChatGPT će uskoro tražiti dokaz o starosnoj dobi korisnika

Dokaz o starosnoj dobi nije ništa novo – ima smisla da neki servis traži svedočanstvo o uzrastu, budući da na taj način mogu da se zaštite najmlađi. Kada su AI botovi u pitanju taj korak je možda još važniji.

Iz kompanije OpenAI su 16. septembra najavili planove za razvoj automatizovanog sistema za predviđanje starosti, koji će određivati da li su korisnici ChatGPT-a stariji ili mlađi od 18 godina. Potom će mlađe korisnike automatski usmeravati na ograničenu verziju AI chatbot-a. Kompanija je takođe potvrdila da će roditeljske kontrole biti u funkciji do kraja septembra.

Direktor kompanije, Sam Altman, je objasnio da OpenAI „daje prioritet bezbednosti u odnosu na privatnost i slobodu tinejdžera“, iako to znači da će odrasli eventualno morati da potvrde godine kako bi koristili manje ograničenu verziju usluge.

„U nekim slučajevima ili zemljama mogli bismo takođe da tražimo ličnu kartu“, napisao je Altman. „Znamo da je to kompromis kada je upitanju privatnost odraslih osoba, ali verujemo da je neophodan“. Altman je dodao i da se „neće svi složiti sa načinom na koji se rešava ovaj konflikt“ između privatnosti korisnika i bezbednosti tinejdžera.

Objava je usledila nekoliko nedelja posle tužbe roditelja čiji je šesnaestogodišnji sin izvršio samoubistvo nakon intenzivne komunikacije sa ChatGPT-jem. Prema tužbi, bot je davao detaljna uputstva, romantizovao metode samoubistva i odvraćao tinejdžera od traženja pomoći porodice, a sistem je registrovao 377 poruka označenih kao sadržaj vezan za samopovređivanje, bez ikakve intervencije bota.

Predloženi sistem predviđanja starosti predstavlja ozbiljan tehnički izazov za OpenAI, a i dalje ostaje veliko pitanje da li detekcija starosti pomoću veštačke inteligencije zaista može da funkcioniše. Kada sistem odredi korisnike mlađe od 18 godina, OpenAI planira da ih automatski preusmeri na izmenjeno ChatGPT iskustvo koje blokira eksplicitni seksualni sadržaj i uključuje druge restrikcije prilagođene uzrastu. Kompanija navodi da će „odabrati sigurniji put“ u slučajevima neizvesnosti oko uzrasta korisnika, podrazumevano ih usmeravajući na ograničenu verziju i zahtevajući od odraslih verifikaciju godina kako bi mogli da pristupe punim funkcionalnostima.

Kompanija nije precizirala koju tehnologiju planira da koristi za predviđanje starosti, niti je dala vremenski okvir za implementaciju, osim što je navela da „ide ka tom cilju“. OpenAI priznaje da razvoj efikasnih sistema verifikacije starosti nije jednostavan. „Čak i najnapredniji sistemi ponekad imaju poteškoća da precizno procene starost“, stoji u saopštenju.

Dok YouTube i Instagram mogu da analiziraju lica, obrasce objavljivanja i mreže kontakata kako bi utvrdili uzrast, ChatGPT mora da se osloni isključivo na tekst, koji može biti nepouzdan signal o starosti korisnika. Istraživanje iz 2017. godine o predviđanju uzrasta korisnika platforme X, koje je sprovela Research Triangle International, pokazalo je da čak i uz metapodatke kao što su broj pratilaca i učestalost objava, modeli zasnovani na tekstu „zahtevaju stalno ažuriranje“ jer se „jezički obrasci različitih generacija menjaju tokom vremena“, pri čemu termini poput „LOL“ prelaze iz tinejdžerske u odraslu upotrebu.

Pored detekcije starosti, roditeljske kontrole za ChatGPT, koje stižu pre karaj septembra, omogućiće roditeljima da povežu svoje naloge sa nalozima svojih tinejdžera (minimalna starost 13 godina) putem email pozivnica. Kada se povežu, roditelji će moći da isključe određene funkcije, uključujući memoriju ChatGPT-a i čuvanje istorije razgovora, da postave periode zabrane korišćenja, kao i da primaju obaveštenja kada sistem „detektuje“ da njihov tinejdžer prolazi kroz akutnu krizu.

Svi korisnici, bez obzira na godine, nastaviće da dobijaju i podsetnike unutar aplikacije tokom dugih sesija sa ChatGPT-em, koji ih podstiču da prave pauze – funkciju koju je OpenAI uveo ranije ove godine nakon izveštaja o maratonskim korišćenjima ovog chatbota.