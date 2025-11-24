ChatGPT dobija grupne četove za sve korisnike širom sveta

OpenAI je počeo da testira novu društvenu funkciju pre nedelju dana u Japanu, Novom Zelandu, Južnoj Koreji i Tajvanu.

Nakon očigledno uspešnog probnog perioda, kompanija je najavila da uvodi grupne četove u ChatGPT za sve prijavljene korisnike – uključujući Free, Go, Plus i Pro – i to globalno, tokom narednih dana.

Novi sistem omogućava da u jednom četu učestvuje do 20 ljudi, bilo sa postojećim ChatGPT nalozima ili novim nalozima kreiranim preko pozivnog linka. Učesnici mogu zajednički da daju upite ChatGPT-u, reaguju na poruke drugih, ali funkcije namerno ostaju ograničene. OpenAI navodi da se sadržaj grupnih četova ne čuva u memoriji ChatGPT-a, a svakog učesnika može ukloniti bilo ko u grupi – osim samog kreatora.

Kompanija je u aprilu navodno radila na sopstvenoj verziji tekstualnog društvenog feeda, svojevrsnom konkurentu platformi X, ali taj projekat još nije realizovan. Ipak, OpenAI se sve više približava društvenim funkcijama i kroz druge proizvode.

Primer je aplikacija Sora, lansirana u septembru, koja direktno konkuriše TikTok-u po formi i načinu pasivne zabave. Grupni četovi u ChatGPT-u nisu zamena za aplikacije poput Messenger-a, ali nude iskustvo grupne komunikacije sa veštačkom inteligencijom koje je bliže onome što Meta testira na Instagram-u – samo sa chatbot-om koji je prosečnom korisniku draži.