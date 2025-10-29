ChatGPT dobija PayPal novčanik – kupovina u okviru veštačke inteligencije

OpenAI-jev ChatGPT uskoro će imati ugrađeni digitalni novčanik – zahvaljujući partnerstvu sa PayPal-om.

Kako ekskluzivno prenosi CNBC, korisnici će moći da kupuju proizvode, dok će kompanije moći da prodaju direktno na AI platformi. „Imamo stotine miliona lojalnih korisnika PayPal novčanika koji će sada moći da kliknu na dugme ‘Buy with PayPal’ u ChatGPT-ju i dožive sigurno i jednostavno iskustvo plaćanja“, izjavio je izvršni direktor PayPala, Aleks Kris, za CNBC.

Ovo je samo jedna u nizu novosti koje prate OpenAI i ChatGPT poslednjih nedelja. Kompanija je prošle sedmice predstavila svoj sopstveni AI internet pregledač – ChatGPT Atlas. Ideja je da Atlas integriše pamćenje razgovora i mogućnosti ChatGPT-ja direktno u browser. Naravno, postoje i zabrinutosti u vezi sa tačnošću rezultata, s obzirom na to da AI alati često iznose pogrešne informacije, takoreći halucinira.

Pre samo nekoliko godina četbotovi su delovali kao tehnološka zanimljivost, stvar budućnosti. Danas pokušavaju da postanu glavni alat za navigaciju internetom – i, čini se, novi način da isprazne novčanik jednim klikom.