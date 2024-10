ChatGPT dobio još 50 miliona nedeljno aktivnih korisnika u poslednja dva meseca

Nije čudo što su investitori žurili da ulože novac u OpenAI. Uz najavu da je kompanija prikupila 6,6 milijardi dolara u finansiranju, OpenAI je otkrio da “svake nedelje preko 250 miliona ljudi širom sveta koristi ChatGPT za poboljšanje rada, kreativnosti i učenja.” To je oštar porast u odnosu na kraj avgusta, kada je OpenAI naveo da chatbot ima 200 miliona nedeljnih korisnika — dvostruko više u odnosu na prošli novembar. Prema internim dokumentima koje je dobio The New York Times, u junu je 350 miliona ljudi koristilo alate OpenAI-a mesečno. Nije jasno koliko ljudi plaća za pristup, a koliko ih koristi besplatni nivo.

Još uvek nejasni razlozi naglog povećanja korisnika

Nije sasvim jasno zašto je došlo do tako naglog povećanja broja korisnika u samo par meseci. Međutim, deca su se upravo vratila u škole i možda koriste chatbot za varanje odnosno brza istraživanja. OpenAI verovatno može očekivati da će broj korisnika ChatGPT-a dobiti još jedan veliki podsticaj kada Apple konačno uključi ovu tehnologiju u Apple Intelligence, što će se dogoditi u narednim mesecima.

Izvor: Engadget

