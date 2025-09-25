ChatGPT dodaje roditeljski nadzor

ChatGPT je najavio za naredni mesec roditeljski nadzor.

OpenAi najavio je roditeljski nadzor na ChatGPT. Ova promena dolazi nakon češćih žalbi roditelja da ChatGPT negativno utiče na mentalno zdravlje dece.

OpenAI je pod tužbama roditelja koji ukazuju da je ChatGPT kriv za samoubistvo tinejdžera. Iako OpenAI u svojim najavama nije pomenuo ovaj slučaj jasno je da su ovakve situacije primorale kompaniju da se pozabavi funkcijom nadzora roditelja.

U narednom mesecu se očekuja pojava poboljšane funkcije nadzora roditelja. Kompanija će omogućiti povezivanje naloga roditelja i deteta. Roditelji će moći da postave pravila prilagođena uzrastu deteta kada su u pitanju odgovori ChatGPT-a. Uz to imaće bolju kontrolu nad upravljanjem memorije bota i istorije ćaskanja.

Roditelji će u buduće primati od ChatGPT obaveštenje kada se tinejdžer nalazi u „akutnoj nevolji“. To bi značilo da ChatGPT pokušava da napravi savez u saradnji sa roditeljima.

ChatGPT uvodi i organičeno vreme i dužinu razgovora sa detetom kako bi se izbeglo nepoželjno ponašanje.

Izvor: nbcnews.com