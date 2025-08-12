ChatGPT dostiže rekordan rast

Očekuje se da će ChatGPT dostići 700 miliona nedeljnih korisnika što je četiri puta više nego prošle godine.

OpenAI je potvrdio da će ChatGPT ove nedelje prvi put dostići 700 miliona aktivnih korisnika nedeljno. Kompanija za veštačku inteligenciju navodi da je broj aktivnih korisnika nedeljno porastao četiri puta u odnosu na isti period prošle godine i da je to značajno poboljšanje u odnosu na 500 miliona krajem marta.

Brojka od 700 miliona korisnika uključuje sve korisnike ChatGPT, uključujući besplatne, Plus, Pro, Enterprise i Edu korisnike. Izveštaj navodi da je OpenAI objavio da je njegova stopa rasta takođe veća do 2,5 puta u odnosu na prošlu godinu.

ChatGPT je dostigao granicu od 500 miliona u martu nakon što je OpenAI predstavio novu funkciju generisanja slika u GPT-4o, koja je ubrzo postala viralna, a korisnici su joj dali sve vrste ličnih dodira, ukljujući generisanje slika u stilu Ghibli i stvarnih akcionih figura.

Neke glasine ukazuju da će se najveći GPT5 model objaviti ove nedelje. Novi model je već više od godinu dana privukao mnogo pažnje na društvenim mrežama, a izvršni direktor Sem Altam je dodao još ulja na vatru najavljujući novi model na društvenim mrežama.

Pojavljivanje novog modela značajno će uticati na povećanje broja korisnika.

Izvor: livemint.com