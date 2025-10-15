PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
PCPress.rs Image
News 

ChatGPT GO se širi kroz Aziju

Marija Ljevnaic

OpenAI širi svoj ChatGPT GO kroz još 16 država Azije.

PCPress.rs Image

OpenAI širi svoj ChatGPT GO plan, koji košta manje od 5 dolara, na još 16 država Azije. Pretplata je sada dostupna u Avganistanu, Bangladešu, Butanu, Bruneju, Kambodži, Laosu, Maleziji, Mladivima, Mjanmaru, Nepalu, Pakistanu, Filipinima, Širi Lanki, Tajlandu, Istočnom Timoru i Vijetnamu.

Bizit 2025

U nekim od država moguće je plaćanje lokalnom valutom, dok u ostalim državama plaćanje se vrši u američkim dolarima. Na cenu utiče i lokalno oporezivanje tako da postoji odstupanje u ukupnoj ceni od države do države.

ChatGPT GO korisnicima daje veće dnevne limite za poruke, generisanje slika i otpremanje datoteka ili slika dnevno. Plan nudi dvostruko više memorije od besplatnog plana i pruža mogućnost personalizovanijih odgovora.

OpenAI se takmički sa Google i pokušava da dođe do sve većeg broja korisnika. Čini se da OpenAI uspeva u svojim ciljevima. Međutim, tokom prve poovine 2025. godine kompanija je prijavila operativni gubitak od 7,8 milijardi dolara zbog ulaganja u infrastrukturu veštačke inteligencije. Uvođenje pretplatnika je prvi korak u postizanju profitabilnosti i širenje globalne baze korisnika. Za sada se još uvek nema poznatih podataka o broju preplaćenih korisnika u Aziji ali će se oni sigurno ubrzo razmatrati.

Pročitajte i:  GPT-5 je tu!

Izvor: techcrunch.com

Facebook komentari:
Tagovi: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *