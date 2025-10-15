ChatGPT GO se širi kroz Aziju

OpenAI širi svoj ChatGPT GO kroz još 16 država Azije.

OpenAI širi svoj ChatGPT GO plan, koji košta manje od 5 dolara, na još 16 država Azije. Pretplata je sada dostupna u Avganistanu, Bangladešu, Butanu, Bruneju, Kambodži, Laosu, Maleziji, Mladivima, Mjanmaru, Nepalu, Pakistanu, Filipinima, Širi Lanki, Tajlandu, Istočnom Timoru i Vijetnamu.

U nekim od država moguće je plaćanje lokalnom valutom, dok u ostalim državama plaćanje se vrši u američkim dolarima. Na cenu utiče i lokalno oporezivanje tako da postoji odstupanje u ukupnoj ceni od države do države.

ChatGPT GO korisnicima daje veće dnevne limite za poruke, generisanje slika i otpremanje datoteka ili slika dnevno. Plan nudi dvostruko više memorije od besplatnog plana i pruža mogućnost personalizovanijih odgovora.

OpenAI se takmički sa Google i pokušava da dođe do sve većeg broja korisnika. Čini se da OpenAI uspeva u svojim ciljevima. Međutim, tokom prve poovine 2025. godine kompanija je prijavila operativni gubitak od 7,8 milijardi dolara zbog ulaganja u infrastrukturu veštačke inteligencije. Uvođenje pretplatnika je prvi korak u postizanju profitabilnosti i širenje globalne baze korisnika. Za sada se još uvek nema poznatih podataka o broju preplaćenih korisnika u Aziji ali će se oni sigurno ubrzo razmatrati.

Izvor: techcrunch.com