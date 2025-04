ChatGPT Plus je besplatan za studente do kraja maja

Ova odluka dolazi neposredno pred završne ispite i sledi sličan potez kompanije Anthropic.

Novi alast za generisanje slika

Nakon objave Claude for Education iz Anthropic-a, OpenAI je najavio da će njegov ChatGPT Plus plan, koji inače košta 20 dolara mesečno, biti besplatan za studente na koledžima do kraja maja. Ponuda dolazi u pravom trenutku. To je ispitnim rok. Biće omogućen pristup najnaprednijem LLM-u, GPT-4o, kao i novom alatu za generisanje slika.

„Nudimo popust za studente u SAD-u i Kanadi u ograničenom vremenskom periodu“, navodi kompanija. „Ovo je eksperimentalni program za potrošače i možda ćemo ga proširiti na više škola i zemalja u budućnosti.“

Pored pomenutih funkcionalnosti, ChatGPT Plus će studentima omogućiti i prednost u pristupu u vreme najveće upotrebe i veće limite za poruke. Takođe, studenti će dobiti pristup alatu Deep Research, koji može praviti izveštaje na osnovu stotina izvora sa interneta.

AI alati su široko prihvaćeni među studentima za istraživački rad i druge svrhe. OpenAI je nedavno naveo da trećina mladih uzrasta od 18 do 24 godine već koristi ChatGPT, uglavnom u obrazovne svrhe. Anthropic ide i korak dalje sa Claude for Education, uvodeći način učenja (Learning mode) posebno dizajniran da vodi studente ka rešenju, umesto da im direktno daje odgovore.

Dok se Anthropic pozicionira više kao tutor, OpenAI studentima jednostavno pruža pristup svojim najmoćnijim istraživačkim alatima. To pokreće pitanje akademskog integriteta i da li AI alati obavljaju posao koji studenti treba sami da urade. Anthropic-ov pristup može biti prihvatljiviji za obrazovne ustanove — uz lansiranje Claude for Education, kompanija je objavila partnerstvo sa više univerziteta i koledža kako bi studentima omogućila besplatan pristup.

