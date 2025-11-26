ChatGPT pokreće pilot za grupno ćaskanje

OpenAI je predstavio funkciju grupnog ćaskanja za ChatGPT.

Nova funkcija grupnog ćaskanja za ChatGPT trenutno se testira u Japanu, Novom Zelandu, Južnu Koreju i Tajvan. Ova funkcija će pružiti korisnicima da direktno sarađajuju unutar aplikacije.

Grupni čet je dostupan korisnicima Free, Plus i Team planova i na mobilnim telefonima i na veb platformama. OpenAi kaže da je pilot projekat osmišljen da istraži kako ljudi koriste grupne razgovore u okviru ChatGPT.

Ova objava dolazi nakon ranijih izveštaja da je OpenAI testirao alat za direktnu poruku.

Prvi korisnici nove funkcije biće pozvani kako bi dali povratne informacije na osnovu kojih će kompanija moći da osmisli nove funkcije i da ih ponudi svetu.

Za sada OpenAI ukazuje da privatni četovi i lična memorija ChatGPT-a ostaje privatna. Ali to je svakako upitno obaveštenje. Veća je verovatnoća da se sve prikupljene infromacije dalje obrađuju, mada smo na to već navikli.

Kada je u pitanju nova funkcija ona funkcioniše slično kao i bilo koja druga grupna ćaskanja. Većina učesnika će moći da ukloni druge, a samo kreator grupe može da napusti grupu samostalno. Za korisnike koji su mlađu od 18 godina, sadržaj se filtrira i sadrži dodatne mere zaštite i roditeljski nadzor.

Pokretanje grupnog ćaskanja je jednostavno. To je moguće uraditi dodirom na ikonicu kontakta ili deljenjem linka. Grupe mogu da sadrže do 20 korisnika. Ako se doda novi korisnik, kreira se nova grupa, a originalan razgovor ostaje nepromenjen. Svaka grupa ima kratak profil, a sva ćaskanja su rganizovana u označenoj bočnoj traci radi lakšeg pristupa.

Grupna ćaskanja funkcionišu kao i obični ChatGPT razgovori ali sa više ljudi koji im se pridružuju. U grupnom ćaskanju ograničena su korišćenja AI odgovora. Broj odgovora korisnika nije limitiran.

