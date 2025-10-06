ChatGPT postaje društvena mreža: Stižu poruke, profili i korisnička imena

OpenAI izgleda ne želi da ChatGPT ostane samo chatbot, mesto za postavljanje svakojakih pitanja. Planovi su mnogo veći.

Kompanija već ima Sora 2, platformu koja podseća na društvenu mrežu i nudi „nešto poput TikTok-a sa AI-generisanim video-snimcima“, ali bi uskoro mogla da ode korak dalje.

Kako su korisnici primetili na mreži X, ChatGPT testira funkciju direktnih poruka. Slično kao na X-u, izgleda da će korisnici moći da razmenjuju poruke sa drugim GPT korisnicima. Kako će to funkcionisati? OpenAI uvodi korisnička imena i testira profile sa slikama, što ChatGPT čini sve sličnijim društvenim mrežama.

Istraživač veštačke inteligencije, Tibor, pronašao je reference na „Direct Messages“ u ChatGPT Android aplikaciji (verzija 1.2025.273 beta). Nova funkcija nosi kodno ime „Calpico“/„Calpico Rooms“.

"Direct Messages" has now been added to the ChatGPT Android app (version 1.2025.273 beta) – codename "Calpico" / "Calpico Rooms"



— Tibor Blaho (@btibor91) October 1, 2025

Zanimljivo je da su direktne poruke prvi put predstavljene u novoj iOS aplikaciji Sora 2, pa se smatralo da će te društvene funkcije ostati ograničene samo na tu platformu — međutim, sada izgleda da stižu i u sam ChatGPT.

U kodu se takođe pominje opcija za ažuriranje profila i profilne slike, kao i notifikacije kada neko uđe ili napusti chat, ali i push obaveštenja kada neko (pa i ChatGPT) pošalje poruku.