ChatGPT prestaje da fanatično koristi crtice

ChatGPT je do sada ignorisao sva upustva koja mu se diktiraju.

ChatGPT nije uvek poslušan a nije uvek ni pametan kao što OpenAI želi da ga prikaže. Do sada je znao da ignoriše zahteve korisnika da na primer ne koristi duge crte. To je umelo značajno da nervira korisnike i da ometa želju da se bot koristi. OpenAI je najavio „poslušnost“ ChatGPT-a. Od sada će slušati precizno upustva koja mu se daju.

ChatGPT često koristi duge jezičke modele i crtice prilikom obraćanja. Iako su korisnici zahtevali da to ne čini to je jednostavno bio model prema kojem je bot funkcionisao. OpenAI je ukazao da je to sada izmenjeno i da će sada početi da koristi znake interpukcije razumnije.

Nikome do sada nije bilo baš jasno zašto veštačka inteligencija ima potrebu da tekst začine crticama. Moguće je da se ovaj znak često koristio prilikom obuke AI. Ali očita da ChatGPT mora da pređe u „novi gramatički razred“.

