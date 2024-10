ChatGPT privukao 50 miliona nedeljnih korisnika za samo dva meseca

Povratak u školu znači mnogo više dece koja varaju.Ili, zapravo samo brzo istražuju pomoću chatbota.

Duplo više u odnosu na prošli novembar

Nije ni čudo što su investitori žurili da ulože novac u OpenAI. Pored najave da je kompanija prikupila 6,6 milijardi dolara, OpenAI je otkrio da “svake nedelje preko 250 miliona ljudi širom sveta koristi ChatGPT kako bi unapredili svoj rad, kreativnost i učenje.” To je nagli porast od kraja avgusta, kada je OpenAI rekao da chatbot koristi 200 miliona nedeljnih korisnika. To jeduplo više u odnosu na prošli novembar. Od juna, 350 miliona ljudi koristilo je OpenAI-ove alate svakog meseca. Nije jasno koliko ljudi plaća za pristup u odnosu na one koji koriste besplatnu verziju.

Nije potpuno jasno zašto je došlo do tako naglog porasta broja korisnika u samo par meseci. OpenAI verovatno može očekivati još jedan veliki skok broja korisnika kada Apple na kraju uključi ChatGPT u Apple Intelligence. To će se dogoditi u narednim mesecima.

Izvor: Engadget

