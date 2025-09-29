ChatGPT Pulse donosi jutarnje vesti na osnovu vaše istorije razgovora

Nova ChatGPT funkcija analizira razgovore tokom noći, a kako bi korisniku ujutru ponudila sadržaje koji su baš po njegovoj meri, piše portal Ars Technica.

Kompanija OpenAI je u četvrtak najavila ChatGPT Pulse, novu „push“ funkciju koja generiše personalizovane dnevne novosti za korisnike, bez potrebe da ih svaki put posebno traže. Probna verzija, trenutno dostupna isključivo Pro pretplatnicima na mobilnim uređajima, predstavlja najnoviji pokušaj kompanije da učini ChatGPT proaktivnim, a ne reaktivnim – model preko noći sprovodi istraživanja i ujutru isporučuje ažuriranja na osnovu korisničke istorije i povezanih aplikacija. Iz kompanije to nazivaju „personalizovanim istraživanjem i novostima koje redovno dobijate da biste bili informisani“.

ChatGPT Pulse funkcioniše tako što svake noći analizira istoriju razgovora, a sve može da se poveže i s drugim servisima, na primer Gmail-om i Google kalendarom. Korisnik svako jutro dobija vizuelne „kartice“ (male ilustrovane kvadrate sa sažecima tema koji može da otvori za detalje) sa novostima o temama za koje model proceni da su relevantne za njega – na primer praćenje različitih projekata, predlozi za večeru ili preporuke za putovanja. Korisnici mogu da daju povratne informacije putem oznaka „palac gore“ ili „palac dole“ i da traže određene teme pomoću dugmeta „curate“.

OpenAI navodi da, umesto da čeka da korisnici započnu razgovor, ChatGPT sada pokušava da isporuči informacije unapred koristeći ono što kompanija naziva „asinhrono istraživanje“ – praktično generiše upite i odgovore tokom noći. Novosti se pojavljuju jednom dnevno i nestaju nakon 24 sata, osim ako ih korisnici ne sačuvaju ili ne postave dodatna pitanja – što ih pretvara u standardne razgovore.

Korisnici mogu da povežu svoj Gmail i Google kalendar da bi dobili dodatni kontekst za, kako OpenAI kaže, relevantnije predloge. Kada je kalendar povezan, ChatGPT može da ponudi primer dnevnog reda za sastanak, da podsetiti korisnika da kupi poklon za rođendan ili ponuditi preporuke restorana i hotela za predstojeće putovanje. Ove integracije su prvobitno isključene i mogu da se aktiviraju u podešavanjima.

Uspešnost ove novine ipak varira u zavisnosti od teme. OpenAI navodi da je novu Pulse funkciju testirao sa studentima kroz svoj ChatGPT Lab program i otkrio da su korisnici „počeli da osećaju da je korisna tek kada su počeli da govore ChatGPT-u šta žele da vide“. Kompanija priznaje i da Pulse „neće uvek biti tačan“ i da može da nudi savete za već završene projekte ili da potpuno promaši važne teme.

Pulse dolazi posle funkcije Tasks, koja Plus i Pro pretplatnicima omogućava da zakažu konkretne radnje koje bi ChatGPT trebalo da obavi u određeno vreme. Dok Tasks zahteva da korisnik eksplicitno kaže šta i kada da se uradi (na primer da se pošalju podsetnici), Pulse ide korak dalje tako što sam bira koju će informaciju da istraži i prezentuje.

Obe funkcije deo su šire strategije koja ide u smeru onoga što industrija naziva „agentski AI“, gde modeli rade autonomno unutar definisanih granica, umesto da se samo interaktivno odazivaju na upite. OpenAI, Google i Anthropic već su predstavili agentske funkcije koje obavljaju detaljna istraživanja i dostavljaju korisnicima izveštaje.

Ostaje da se vidi koliko će Pulse biti koristan. OpenAI je tokom godina eksperimentisao sa brojnim funkcijama u okviru ChatGPT-a – neke su postale važne, a neke su se u međuvremenu izgubile. Nova funkcija trenutno radi samo na mobilnim uređajima za Pro pretplatnike, koji plaćaju 200 dolara mesečno za pristup najnaprednijim OpenAI modelima. Kompanija planira da Pulse proširi i na Plus pretplatnike (koji plaćaju 20 dolara mesečno) nakon što prikupi povratne informacije iz početne faze, a krajnji cilj je da funkcija bude dostupna i besplatnim korisnicima.