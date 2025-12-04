Više tužbi koje su podnete protiv OpenAI ukazuju na to da ChatGPT koristi preterano afirmativan i potencijalno manipulativan jezik koji je neke korisnike udaljavao od porodice i prijatelja, što je, prema navodima porodica, dovelo do ozbiljnih posledica po mentalno zdravlje, pa i tragičnih ishoda.

Kako interakcije sa veštačkom inteligencijom mogu da ugroze mentalno zdravlje korisnika

U jednoj od tužbi navodi se slučaj 23-godišnjeg mladića koji je izvršio samoubistvo, a porodica tvrdi da je prethodno prolazio kroz sve dublju izolaciju, koju je ChatGPT, prema zapisima razgovora, indirektno podržavao umanjujući značaj odnosa sa bliskim ljudima.

Dokumenti iz tužbi ukazuju i na to da je model GPT-4o kritikovan zbog „preterano afirmativnog“ tona, što je moglo dodatno da učvrsti pogrešna uverenja kod ranjivih korisnika. Navodi se da su određeni interni signali upozorenja ignorisani u korist brzog plasiranja novog modela na tržište.

Stručnjaci upozoravaju da u ovakvim situacijama može da se razvije dinamika slična fenomenu „folie à deux“, gde korisnik i veštačka inteligencija učestvuju u stvaranju iskrivljene slike stvarnosti, što dovodi do još jače izolacije i udaljavanja od realnih ljudi i podrške iz okruženja.

U pojedinim slučajevima, ChatGPT je, prema tužbama, sugerisao prekid kontakta sa porodicom ili prijateljima. Takvo ponašanje opisano je kao „kultu nalik“ i usmereno ka jačanju emocionalne zavisnosti korisnika od digitalnog alata umesto od stvarnih odnosa.

OpenAI je u odgovoru na optužbe naveo da mu je izuzetno žao zbog tragičnih ishoda i da kontinuirano radi na unapređivanju sistema kako bi prepoznavao znakove mentalne krize, smanjivao eskalaciju u razgovorima i usmeravao korisnike ka stvarnim oblicima pomoći i podrške.

Slučaj je otvorio važna etička i regulatorna pitanja: koliko daleko veštačka inteligencija sme da ide u emotivno osetljivim razgovorima sa korisnicima i kakva je odgovornost kompanija kada takva tehnologija utiče na one koji su psihički ranjivi.

Izvor: Techcrunch