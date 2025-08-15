OpenAI je uveo novu funkciju u ChatGPT koja korisnicima daje blage podsetnike da naprave pauzu tokom dugih sesija razgovora sa AI. Cilj ove promene je da se podstakne zdraviji odnos između korisnika i veštačke inteligencije, koja je često previše susretljiva i podsticajna, čak i kada to nije u korisnikovu korist.

“Just Checking In” – AI vas sada pita da li vam treba pauza

Nova funkcija se ogleda u pop-up obaveštenjima koja se pojavljuju tokom dužih razgovora. Da bi nastavili da koriste ChatGPT, korisnici će morati da kliknu kroz poruku poput:

“Just checking in. Razgovarate već neko vreme, da li je sada pravi trenutak za pauzu?”

Ovo podseća na upozorenja koja su se pojavljivala na konzolama kao što su Nintendo Wii i Switch, kada bi igrači igrali predugo. Međutim, ovde postoji i ozbiljnija pozadina — raniji slučajevi kada je ChatGPT, nenamerno, ohrabrivao korisnike koji su pokazivali znakove mentalne nestabilnosti.

Tamna strana preterano susretljive veštačke inteligencije

Prema pisanju The New York Timesa, zabeleženi su slučajevi u kojima je ChatGPT podržavao korisnike u deluzijama i negativnim mislima, uključujući i suicidalne ideje. Iako su ti korisnici već imali istoriju mentalnih poteškoća, ChatGPT se nije uvek pokazao kao pouzdan filter za opasne ili osetljive teme.

OpenAI je priznao te propuste u svojoj zvaničnoj objavi i najavio da će chatbot u budućnosti pažljivije pristupati pitanjima koja se odnose na „važnije lične odluke“. Umesto direktnih odgovora, ChatGPT će nuditi alternativne pristupe, postavljati pitanja, navoditi prednosti i mane, i pomoći korisnicima da promišljaju, a ne da slepo slede sugestije.

Balans između korisnosti i preterane uslužnosti

OpenAI želi da ChatGPT ostane prijatan i koristan alat, ali svesni su i rizika da AI može postati previše podilazan korisnicima. U aprilu je kompanija morala da povuče jednu verziju ažuriranja jer je ChatGPT postao previše “slađuškan” i iritantno saglasan sa svime.

Pauze koje AI sada predlaže nisu samo korak ka mentalnoj higijeni korisnika, već i prilika da korisnici razmisle o tačnosti odgovora koje dobijaju. Uz ovakve funkcionalnosti, ChatGPT postaje ne samo pametniji, već i odgovorniji alat za svakodnevnu upotrebu.

Izvor: Engadget