Bizit 2025
PCPress.rs Image
Technology 

ChatGPT sada korisnicima predlaže pauze tokom dužih razgovora

Nina Momcilovic

OpenAI je uveo novu funkciju u ChatGPT koja korisnicima daje blage podsetnike da naprave pauzu tokom dugih sesija razgovora sa AI. Cilj ove promene je da se podstakne zdraviji odnos između korisnika i veštačke inteligencije, koja je često previše susretljiva i podsticajna, čak i kada to nije u korisnikovu korist.

PCPress.rs Image

“Just Checking In” – AI vas sada pita da li vam treba pauza

Nova funkcija se ogleda u pop-up obaveštenjima koja se pojavljuju tokom dužih razgovora. Da bi nastavili da koriste ChatGPT, korisnici će morati da kliknu kroz poruku poput:

Bizit 2025

“Just checking in. Razgovarate već neko vreme, da li je sada pravi trenutak za pauzu?”

Ovo podseća na upozorenja koja su se pojavljivala na konzolama kao što su Nintendo Wii i Switch, kada bi igrači igrali predugo. Međutim, ovde postoji i ozbiljnija pozadina — raniji slučajevi kada je ChatGPT, nenamerno, ohrabrivao korisnike koji su pokazivali znakove mentalne nestabilnosti.

Tamna strana preterano susretljive veštačke inteligencije

Prema pisanju The New York Timesa, zabeleženi su slučajevi u kojima je ChatGPT podržavao korisnike u deluzijama i negativnim mislima, uključujući i suicidalne ideje. Iako su ti korisnici već imali istoriju mentalnih poteškoća, ChatGPT se nije uvek pokazao kao pouzdan filter za opasne ili osetljive teme.

Pročitajte i:  Na ovom web-sajtu se čuvaju sadržaji koji su nastali pre veštačke inteligencije

OpenAI je priznao te propuste u svojoj zvaničnoj objavi i najavio da će chatbot u budućnosti pažljivije pristupati pitanjima koja se odnose na „važnije lične odluke“. Umesto direktnih odgovora, ChatGPT će nuditi alternativne pristupe, postavljati pitanja, navoditi prednosti i mane, i pomoći korisnicima da promišljaju, a ne da slepo slede sugestije.

Balans između korisnosti i preterane uslužnosti

OpenAI želi da ChatGPT ostane prijatan i koristan alat, ali svesni su i rizika da AI može postati previše podilazan korisnicima. U aprilu je kompanija morala da povuče jednu verziju ažuriranja jer je ChatGPT postao previše “slađuškan” i iritantno saglasan sa svime.

Pauze koje AI sada predlaže nisu samo korak ka mentalnoj higijeni korisnika, već i prilika da korisnici razmisle o tačnosti odgovora koje dobijaju. Uz ovakve funkcionalnosti, ChatGPT postaje ne samo pametniji, već i odgovorniji alat za svakodnevnu upotrebu.

Izvor: Engadget

Facebook komentari:
Tagovi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *