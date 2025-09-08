ChatGPT sada može da pristupa vašem Gmailu i Google kalendaru (uz vašu dozvolu)
OpenAI je tokom poslednje prezentacije, pored najava vezanih za GPT-5, predstavio i novu mogućnost ChatGPT-a – direktno povezivanje sa Gmail, Google Contacts i Google Calendar nalozima korisnika.
Funkcija je opciona
U demonstraciji, ChatGPT je na zahtev korisnika pregledao kalendar i emailove, a zatim kreirao detaljan raspored za naredni dan, uključujući i važne nepročitane poruke koje zahtevaju odgovor.
Šta to znači u praksi
Zamišljena upotreba je jednostavna: umesto da ručno proveravate Gmail i Kalendar, možete reći:
„Šta me čeka danas?“, a ChatGPT će spojiti događaje iz kalendara sa važnim emailovima.
To može da:
- Smanji stres tako što eliminiše „prebacivanje“ između aplikacija.
- Poveže događaje sa relevantnom email prepiskom.
- Pripremi brze podsetnike za zadatke i rokove.
Privatnost i kontrola
- Funkcija je opciona – morate ručno povezati Google nalog sa ChatGPT-om.
- Svaka akcija (npr. slanje emaila) mora biti potvrđena od strane korisnika.
- ChatGPT ne šalje poruke automatski i ne čita podatke bez odobrenja.
Iako Gmail može sadržati vrlo lične informacije (lekarske termine, privatne sastanke), OpenAI tvrdi da sistem neće samostalno pretraživati ili delovati bez eksplicitnog pristanka.
Prednosti u odnosu na druge alate
Postoje i drugi botovi i dodaci za email koji povlače podatke iz kalendara, ali ChatGPT donosi konverzacijsku komponentu – nema potrebe za komplikovanim filterima ili komandama, sve se odvija kroz prirodan dijalog.
Ovo može biti posebno zanimljivo korisnicima koji:
- Žele integraciju AI-a sa Google nalozima, ali ne žele da koriste Google Gemini.
- Preferiraju ChatGPT-ov način komunikacije i mogućnosti planiranja.
Dostupnost
- Trenutno dostupno samo ChatGPT Pro korisnicima.
- OpenAI planira da funkciju postepeno omogući širem krugu korisnika.
Izvor: Techradar