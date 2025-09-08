ChatGPT sada može da pristupa vašem Gmailu i Google kalendaru (uz vašu dozvolu)

OpenAI je tokom poslednje prezentacije, pored najava vezanih za GPT-5, predstavio i novu mogućnost ChatGPT-a – direktno povezivanje sa Gmail, Google Contacts i Google Calendar nalozima korisnika.

Funkcija je opciona

U demonstraciji, ChatGPT je na zahtev korisnika pregledao kalendar i emailove, a zatim kreirao detaljan raspored za naredni dan, uključujući i važne nepročitane poruke koje zahtevaju odgovor.

Šta to znači u praksi

Zamišljena upotreba je jednostavna: umesto da ručno proveravate Gmail i Kalendar, možete reći:

„Šta me čeka danas?“, a ChatGPT će spojiti događaje iz kalendara sa važnim emailovima.

To može da:

Smanji stres tako što eliminiše „prebacivanje“ između aplikacija.

Poveže događaje sa relevantnom email prepiskom.

Pripremi brze podsetnike za zadatke i rokove.

Privatnost i kontrola

Funkcija je opciona – morate ručno povezati Google nalog sa ChatGPT-om.

Svaka akcija (npr. slanje emaila) mora biti potvrđena od strane korisnika.

ChatGPT ne šalje poruke automatski i ne čita podatke bez odobrenja.

Iako Gmail može sadržati vrlo lične informacije (lekarske termine, privatne sastanke), OpenAI tvrdi da sistem neće samostalno pretraživati ili delovati bez eksplicitnog pristanka.

Prednosti u odnosu na druge alate

Postoje i drugi botovi i dodaci za email koji povlače podatke iz kalendara, ali ChatGPT donosi konverzacijsku komponentu – nema potrebe za komplikovanim filterima ili komandama, sve se odvija kroz prirodan dijalog.

Ovo može biti posebno zanimljivo korisnicima koji:

Žele integraciju AI-a sa Google nalozima, ali ne žele da koriste Google Gemini.

Preferiraju ChatGPT-ov način komunikacije i mogućnosti planiranja.

Dostupnost

Trenutno dostupno samo ChatGPT Pro korisnicima.

OpenAI planira da funkciju postepeno omogući širem krugu korisnika.

Izvor: Techradar