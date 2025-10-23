ChatGPT usporava rast

Analize pokazuju da se smanjuje rast preuzimanja i svakodnevne upotrebe ChatGPT-a.

Rast mobilnih aplikacija ChatGPT-a je možda dostigao vrhunac. Procene novih analiza pokazuju da je rast novih korisnika, meren procentualnim promenama u novim globalnim preuzimanjima, usporen nakon aprila.

Firma je ispitala rast globalnog broja dnevnih aktivnih korisnika (DAU) i otkrila da su se brojke počele izjednačavati tokom poslednjih mesec dana ili nešto više.

Iako je oktobar tek na pola, istraživanja pokazuju pad od 8,1% u smislu procentualne promene globalnih preuzimanja u odnosu na prethodni mesec.

Zastoj u rastu preuzimanja ukazuje da se ukupni tempo rasta aplikacije usporava. ChatGPT krivu ugrožavaju i povećana konkurencija ali i promene u karakteristikama njegovog AI veštačkog modela.

Dublje zalazeći u analizu, drugi pokazatelji ukazuju da je prosećno vreme provedeno dnevno po korisniku opalo za 22,5% od jula u Sjedinjenim Državama, a da je prosečan broj sesija takođe opao za 20% u Americi. Ovo pokazuje da korisnici u Sjedinjenim Državama provode sve manje vremena u aplikaciji ChatGPT i da je otvaraju manje puta dnevno. Odliv korisnika u Sjedinjenim Državama je trenutno konstantan. Korisnici uglavnom pogledaju nove funkcije i ubrzo zatim prestaju da koriste aplikaciju.

Ovo su sve pokazatelji da entuzijazam za ChatGPT opada.

