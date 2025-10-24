ChatGPT verifikuje odrasle korisnike

Novo ažuriranje ChatGPT donosi verifikaciju za odrasle korisnike.

Predstojeća verzija popularnog četbota ChatGPT će ublažiti postojeća ograničenja kako bi omogućila više sadržaja, uključujući erotiku, za verifikovane odrasle korisnike.

Ažuriranje dolazi za nekoliko nedelja i pruža mogućnost da bot odgovara na veoma ljudski način prema izjavama Altmana. Ova izjava pokazuje da nam nekad bot ne odgovara na ljudski način, što smo već i sami primetili. Međutim, ideja nije tako humana.

Novo ažuriranje koje dolazi okvirno u decembru ima ulogu da klasifikuje korisnike kako bi bili mogući razgovori sa erotskim sadržajem. Na prvi pogled se čini da ChatGPT pravi ovu klasifikaciju kako bi maloletnike zaštitio od ovakvog sadržaja, ali se postavlja pitanje koliko je takav sadržaj destruktivan i po mentalno zdravlje starijih ili „odraslih“ korisnika.

OpenAI nije jedina kompanija koja generiše kroz AI erotski sadržaj. To čini i xAI koji ima eksplicitne seksualne četbotove na Grok-u.

Izvor: cnn.com