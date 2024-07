Chicken Soup for the Soul Entertainment podnosi zahtev za bankrot

Chicken Soup for the Soul Entertainment, koja je 2022. godine preuzela uslugu iznajmljivanja filmova Redbox, podnela je zahtev za zaštitu od bankrota prema Poglavlju 11, izveštava Deadline. Kompanija je nedavno prijavila neto gubitke od 636,6 miliona dolara za 2023. godinu u izveštaju SEC-u, a Deadline je pre samo nekoliko dana izvestio da je kompanija obustavila medicinske beneficije i propustila isplatu plata, ostavljajući zaposlene bez plata već nedelju dana. U poruci zaposlenima, Chicken Soup for the Soul Entertainment je saopštila da je aplicirala za zajam za dužnika u posedu u pokušaju da reši situaciju.

Planovi za isplatu plata i obnovu beneficija

“Po odobrenju suda, očekujemo da će plata biti isplaćena početkom nedelje i da će sredstva za isplatu plata za ovu nedelju takođe biti obezbeđena,” navedeno je u poruci, prema Deadline-u. “Takođe očekujemo da ćemo imati sredstva za obnovu medicinskih beneficija unazad od 14. maja 2024. godine i dalje.” Dogovor od 375 miliona dolara za preuzimanje Redbox-a doneo je sa sobom veliki dug, a prema The Verge-u, Chicken Soup for the Soul Entertainment duguje novac mnogim trgovcima, studijima i platformama za strimovanje — uključujući Walmart, Universal i Sony — kao i drugim poveriocima.

Ukupan dug kompanije iznosi oko 970 miliona dolara. Chicken Soup for the Soul Entertainment takođe poseduje uslugu strimovanja Crackle i nekoliko drugih filmskih i TV brendova, pored prodaje dugotrajnih self-help knjiga po kojima je najpoznatija.

