Chipolo i punjivi Bluetooth tragači

Brend za praćenje uređaja Chipolo najavio je Loop and Card, dva nova Bluetooth tragača koji se mogu puniti umesto da korisnici moraju da menjaju baterije. Loop i Card podržavaju Apple-ovu Find My i Google-ovu Find My Device mrežu i biće deo Chipolo-ove linije tragača, pored šarenih Pop pakova koje je kompanija lansirala ranije ove godine.

Oba uređaja su dostupna za prednarudžbu po ceni od 39 dolara, počev od danas. Loop deli sličan AirTag dizajn kao i Pop, iako sa glomaznim silikonskim prstenom usklađenim u boji koji je dizajniran da pričvrsti tragač za ključevima, torbama i još mnogo toga. Dostupan je u beloj, crnoj, teget, ružičastoj, žutoj ili mentol zelenoj boji. Dizajn Card-a je sam po sebi razumljiv, podseća na sivu ploču u obliku kreditne kartice koja se može umetnuti u novčanike i džepove futrola za telefon.

Chipolo kaže da će Loop i Card trajati oko šest meseci sa jednim punjenjem, što je duže od pet meseci trajanja baterije koje pruža Nomad-ova Tracking Card. Iako se petlja puni putem USB-C kabla, kartica je kompatibilna sa Qi bežičnim punjačima. Korisnici će morati da obezbede sopstvene USB-C kablove i Qi punjač, jer nisu uključeni uz petlju ili karticu.

Osim očigledne razlike u obliku i punjenju, novi Chipolovi tragači se razlikuju samo po maksimalnoj jačini zvuka kada upozoravaju korisnike na njihovu lokaciju: 110 dB za karticu i do 125 dB za petlju. Tragači inače dele slične mogućnosti — oba imaju Bluetooth domet od 120 metara, na primer, što je veće od dometa od 60-90 metara koji pruža Chipolov Pop tragač. Takođe imaju IP67 ocenu koja ih čini otpornim na prašinu i vodu, i mogu izdržati potapanje u vodu dubine do jednog metra tokom 30 minuta.

Izvor: TheVerge