Chrome 94 predstavlja Material You i Dinamic Color na Androidu 12

Prošle nedelje, Google je predstavio najnoviju verziju svog browsera i pokrenuo novu četvoronedeljni ritam izdavanja.

Dostupno od 27. septembra

Chrome 94 se sada široko koristi na Androidu i donosi Material You, kao i Dinamic Color na novijim uređajima. Najveća Material You promena koju će svi Chrome for Android korisnici uočiti, je da su kartice u tab switcher-u veće i sa zaobljenim uglovima. Novi bulbous oblik je lakše dodirnuti, ali takođe omogućava Dinamic Color na Androidu 12. Na starijim uređajima vaš najnoviji tab je istaknut plavim akcentom po obodu, dok ostali tabovi ostaju sivi. Na Androidu 12 uklopiće se u wallpaper sa poslednjom otvorenom stranicom koja ima mnogo istaknutiju nijansu.

U međuvremenu, pozadina Tab Group zaista se ističe nakon ove promene. Na drugom mestu, Google je zatamnio Omnibox, mada je to očiglednije na svetloj temi u poređenju sa tamnim dizajnom. To je trenutni obim Material You in Chrome 94. Najnovija verzija Chrome-a za Android je dostupna od 27. septembra preko Play prodavnice.

Izvor: 9to5google

