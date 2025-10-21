PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu

Chrome automatski blokira neželjena obaveštenja

Nenad Gajic

Google Chrome dobija novu funkciju koja smanjuje preopterećenje obaveštenjima. Kada je omogućena, Chrome automatski može opozvati dozvole za obaveštenja sa sajtova sa kojima korisnik retko interaguje.

Funkcija će biti dostupna i na Android i na desktop verzijama Chrome-a

Ovo je slično automatskim akcijama u Chrome Safety Check za aplikacije kao što su kamera ili lokacija. Funkcija će biti dostupna i na Android i na desktop verzijama Chrome-a.

Korisnici će biti obavešteni kada se dozvole opozovu, a mogu ih ponovo uključiti preko Safety Check-a ili ručno sa samog sajta. Interna testiranja Google-a pokazuju da manje obaveštenja povećavaju verovatnoću da korisnici kliknu na ona koja prime.

Izvor: Engadget

