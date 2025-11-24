Chrome dobija funkciju koju korisnici obožavaju već godinama

Jedan od poznatijih web pregledača uskoro dobija funkciju koju korisnici drugih koriste već godinama – vertikalne tabove.

Nova opcija je već dostupna u Chrome Canary eksperimentalnoj verziji za programere, prenosi Windows Report. U beta verziji, kada kliknete desnim tasterom na traku sa tabovima ispod URL polja, pojavljuje se nova komanda: „Show tabs on side“. Ona omogućava da tabove rasporedite vertikalno, nakon čega se prikazuju u bočnoj traci sa leve strane ekrana.

Kao i kod svakog beta izdanja, očekuju se dodatne dorade, a za sada nema informacija o tome kada će ova funkcija stići do širokog kruga korisnika.

Vertikalni tabovi postoje već godinama u drugim pregledačima poput Vivaldi-ja, Firefox-a i Microsoft Edge-a, dok su Chrome korisnici do sada bili u zaostatku. Nova bočna traka nudi sve glavne opcije: pretragu tabova, grupisanje, otvaranje novih, kao i brzo prebacivanje između vertikalnog i horizontalnog prikaza. Sidebar može i da se sakrije kako bi se oslobodio prostor na ekranu.

Iako je reč o kozmetičkoj izmeni funkcije stare koliko i sam Chrome, vest će svakako obradovati sve koji stalno žive i rade s previše otvorenih tabova.