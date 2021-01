Chrome i Edge – ažuriranje antivirusnog sistema Windows 10

Ukoliko imate problema sa čuvanjem bookmark-ova i file-ova u browseru, ovo ažuriranje će vam biti korisno.

Novo ažuriranje Chromiuma

Naime, Google Chrome, Microsoft Edge i drugi browseri zasnovani na Chromium-u sada će nesmetano raditi na Windows 10 sistemima koji pokreću antivirusni softver, kao rezultat novog ažuriranja Chromium-a. Do sada određene funkcije nisu funkcionisale ispravno u ovim browserima kada je sistem sa operativnim sistemom Windows 10 imao antivirusni softver ili skener konfigurisan da na kratko zaključa nove fileove.

Ovi problemi su bili još primetniji na mašinama na kojima je na njihov sistemski pogon instaliran korisnikov browser, a antivirusni softver postavljen za skeniranje novih fileova, stvorenih od nezavisnih programa kao što je Google Chrome. To je dovelo do problema kada su korisnici pokušali da sačuvaju bookmarke i druge datoteke pomoću svog browsera. U novom postu o Chromium Gerrit-u, inženjer Bruce Dawson, koji vodi Google-ov tim za Chrome za Windows, je objasnio da antivirusni programi i drugi skeneri mogu nakratko zaključati nove datoteke što može dovesti do čestih problema sa čuvanjem bookmarka i drugih fileova koje koriste ImportantFileWriter.

Ovi problemi su sada rešeni u Chromiumu i njihovo rešenje će biti uključeno u sledeće ažuriranje za Google Chrome, Microsoft Edge i druge browsere zasnovane na Chromium-u.

Izvor: Techradar

