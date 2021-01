Chrome – nove funkcije zaštite lozinki 

Chrome 88 dobija brži način za proveru slabih lozinki i njihovo ažuriranje putem podešavanja Chrome-a.

Nova funkcija – brza provera slabih ili ugroženih lozinki

Nakon što je ove nedelje objavio Chrome 88, Google je najavio mnoštvo novih funkcija zaštite lozinki koje će početi da se uvode u Chrome 88 u narednim nedeljama. Chrome 88 uključuje novu funkciju za brzu proveru slabih ili ugroženih lozinki i rešavanje problema. Nakon što kliknete na avatar profila, sada postoji ikonica ključa, na koju možete kliknuti da biste započeli proveru slabih lozinki. Takođe u Chrome 88, korisnici mogu da upravljaju i uređuju sve lozinke u podešavanjima Chrome-a na desktopu i iOS-u. Google uskoro planira da ovu funkciju uvede i u Android Chrome aplikaciju.

Funkcija je namenjena olakšavanju ažuriranja sačuvanih lozinki na centralnom mestu, za razliku od oslanjanja samo na Chrome upite za ažuriranje pojedinačnih lozinki prilikom prijavljivanja na web lokacije. Zahvaljujući Chrome-ovoj Safety Check koja upozorava korisnike na bilo kakve ugrožene poverljive podatke koje imaju, Google kaže da je zabeleženo smanjenje 37% obuhvaćenih kredencijala uskladištenih u Chrome-u. Pored toga, prema Google-u se Safety Check koristi 14 miliona puta nedeljno. Google je prošle godine omogućio iOS korisnicima da automatski popunjavaju lozinke sačuvane u Chrome-u u druge aplikacije i browsere. Sada to radi za tri miliona prijava u iOS aplikacijama svake nedelje. Google je prošle godine dodao i biometrijsku potvrdu identiteta za funkciju automatskog popunjavanja na iOS-u i uskoro će doneti ovu dodatnu zaštitu Chrome-u na Android-u.

Pre automatskog popunjavanja, korisnici iOS-a moraju da koriste Touch ID, Face ID ili lozinku telefona pre automatskog popunjavanja sačuvane lozinke u drugu aplikaciju ili web lokaciju. Funkcije upravljanja lozinkom sa Chrome 88 biće uvedene tokom narednih nedelja, kaže Google. Chrome 88, objavljen početkom nedelje, bila je prva verzija Chrome-a koja nije uključila Adobe Flash Player u pregledač. Flash je došao do svog kraja 2020. godine, pa su Mozilla, Google, Apple i Microsoft takođe odustali od podrške za Flash u svojim browserima. Podrška za FTP je takođe onemogućena u Chrome 88, koji sada blokira preuzimanje HTTP datoteka sa HTTPS web stranica.

Chrome 88 se isporučuje sa eksperimentalnom funkcijom za pretragu svih tabova kroz novi pop up prozor, kome se može pristupiti klikom na strelicu nadole iznad korisničkog avatar-a. Da bi testirali pretragu tabova, korisnici mogu da odu na chrome://flags/ potraže “Enable Tab Search”. Korisnici takođe mogu da isprobaju novu funkciju „Force Dark Mode for Web Contents“ u Chrome 88. To je još jedna eksperimentalna funkcija u chrome://flags/ koja omogućava da web lokacije sa belom pozadinom imaju crnu pozadinu.

Izvor: Zdnet

