Chrome prelazi na obavezno HTTPS povezivanje od 2026. godine

Prelazak interneta na sigurniji HTTPS protokol dostigao je svoj maksimum, prema podacima kompanije Google. Još od 2020. godine, između 95 i 99 procenata svih poseta u Chrome pregledaču već koristi HTTPS. Kako bi dodatno povećao bezbednost korisnika prilikom otvaranja linkova, Google će od oktobra 2026. godine, sa verzijom Chrome 154, automatski omogućiti opciju „Always Use Secure Connections“ za sve korisnike i sve javne sajtove.

Ranija aktivacija za korisnike poboljšane zaštite

Korisnici koji imaju uključenu Enhanced Safe Browsing opciju u Chrome-u ovu promenu će dobiti ranije — u aprilu 2026. sa verzijom Chrome 147. Kada je ova postavka aktivna, pregledač će svaki put tražiti dozvolu korisnika pre nego što prvi put pristupi javnom sajtu koji ne koristi HTTPS vezu.

Google već godinama sprovodi ovu bezbednosnu tranziciju. Chrome je još 2018. počeo da upozorava korisnike na nesigurne HTTP sajtove, a od 2021. HTTPS je postao podrazumevani protokol. Godinu kasnije, uvedena je mogućnost „Always Use Secure Connections“ kao opcionalna postavka.

Bez HTTPS protokola, napadači mogu relativno lako da presretnu vezu i preusmere korisnika ka zlonamernim sadržajima, malveru ili fišing napadima. Tim koji razvija Chrome ističe da su takvi napadi realna pretnja i da hakerima često dovoljno samo jedno nesigurno učitavanje stranice da kompromituju uređaj. Mnogi HTTP sajtovi danas odmah preusmeravaju na HTTPS verzije, ali sama ta početna veza može predstavljati rizik.

Ipak, HTTP veze i dalje postoje kod privatnih sajtova, poput lokalnih IP adresa i internih mreža kompanija. Za takve adrese često nije moguće dobiti HTTPS sertifikat jer iste privatne adrese mogu upućivati na različite uređaje u različitim mrežama. Na primer, mnogi ruteri koriste adresu 192.168.0.1 za pristup administratorskom panelu. Iako te veze nisu potpuno bezbedne, one nose manji rizik jer napadi mogu doći samo iz same lokalne mreže, a ne sa interneta.

