Chrome testira dva nova tastera za AI pretragu: „Nano Banana“ i „Deep Search“

Za sada su funkcije dostupne samo u Chrome Canary. Google-ov browser Google Chrome je u fazi testiranja dve zanimljive funkcije u verziji Canary koje bi mogle promeniti način na koji pretražujemo internet.

Radi se o tasterima „Nano Banana“ i „Deep Search“ smeštenim ispod polja za pretragu na novoj kartici.

Nano Banana je dizajnirana kao prečica za generisanje slika — klik na nju automatski ubacuje prompt „Create an image of…“ u polje za pretragu. Deep Search, s druge strane, pokreće „Help me research…“ prompt, sugerišući kruženje u režim istraživanja pomoću AI modela Google Gemini. Oba dugmeta za sada nisu deo stabilne verzije i zahtevaju ručno aktiviranje putem Chrome flagova.

Šta ovo znači za korisnike?

Umesto klasičnog načina pretrage koji počinje kucanjem izraza ili URL-adrese, Google signalizira prelazak ka podešavanju browsera kao AI asistenta — ne samo za otvaranje sajtova, već i za stvaranje slika i duboku analizu informacija. Dugmići su vizuelno istaknuti i testirani u okruženju koje još uvek nije stabilno — korisnici koji pokušaju mogu naleteti na greške ili potpuni nedostatak odziva.

Za sada su funkcije dostupne samo u Chrome Canary, gde se aktiviraju flagovima kao što su #ntp-next-features, #ntp-composebox i #ntp-realbox-next. Google nije objavio kada će opcije biti dostupne u standardnoj verziji browsera, ali njihova već prisutnost u kodu ukazuje da se radi na širem uvođenju.

Ovo testiranje pokazuje da Google postepeno pretvara browser u multi-modalan alat: koristi se ne samo za pretragu tekstualnih upita već i za generisanje vizuala i istraživanje — što ga približava konkurentima iz AI domena.

