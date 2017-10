Chrome za Android nudi pregled sačuvanih lozinki

Poslednja verzija Chrome-a za Android korisnicima omogućava da vide lozinke koje su sačuvali, što je do sada bilo moguće samo na varijanti ovog pretraživača za desktop.

Kada korisnik otvori nalog na nekom web-sajtu, Chrome nudi opciju čuvanja korisničkog imena i lozinke, kako bi sledeći put proces logovanja bio brži. Korisnici su do sada svoje lozinke proveravali na sajtu Google passwords, a sada je to moguće i na Android uređajima, a tako što se otvori Chrome, uđe na opciju “Settings”, te izabere “Save passwords”. Tako će korisnik doći do liste sajtova na kojima ima naloge, te lozinki koje je prethodno sačuvao, a do kojih može da dođe ako klikne na ime sajta za koji mu je potrebna lozinka. Nakon toga, pojaviće se informacija da je ekran zaključan, te korisnik mora da odobri otključavanje kako bi pristupio osetljivim podacima. Radi dodatne bezbednosti, Google je onemogućio čuvanje screenshot-ova ekrana kada je ova opcija otvorena.

Update još uvek nije stigao do svih korisnika, ali se očekuje da se to uskoro dogodi.

