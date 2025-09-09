PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
PCPress.rs Image
News 

Circle za pretragu dodaje kontinuirani prevod

Angelina [PC Press]

Google je najavio prilično veliko poboljšanje praktičnosti prevođenja ugrađenog u Circle za pretragu na Androidu, koje će sada nastaviti da se prevodi kako se sadržaj na ekranu menja.

PCPress.rs Image

Google je malo smanjio cenu funkcije pod nazivom “Scroll and translate.” U stvari, sada će se nastaviti da prevodi dok listate ekrane, pomerate stranice nadole ili čak potpuno menjate aplikacije, štedeći vas od pokretanja novog prevoda svaki put kada se pojavi novi tekst.

IIB - ERP susreti

Google kaže da se ažuriranje uvodi na Android ove nedelje, počevši od odabranih Samsung Galaxy telefona.

Izvor: TheVerge

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Google unapređuje AI Mode: obrada slika, PDF dokumenata i video unosa stiže na desktop i mobilne uređaje
Tagovi: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *