Circle za pretragu dodaje kontinuirani prevod

Google je najavio prilično veliko poboljšanje praktičnosti prevođenja ugrađenog u Circle za pretragu na Androidu, koje će sada nastaviti da se prevodi kako se sadržaj na ekranu menja.

Google je malo smanjio cenu funkcije pod nazivom “Scroll and translate.” U stvari, sada će se nastaviti da prevodi dok listate ekrane, pomerate stranice nadole ili čak potpuno menjate aplikacije, štedeći vas od pokretanja novog prevoda svaki put kada se pojavi novi tekst.

Google kaže da se ažuriranje uvodi na Android ove nedelje, počevši od odabranih Samsung Galaxy telefona.

Izvor: TheVerge