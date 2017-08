Čišćenje Start menija

Uz svu priču o Windows‑u 10, mnogi i dalje koriste Windows 7. A ako ga koriste dugo, Start meni je sigurno postao nekako… neorganizovan. Hajde da ga malo sredimo.

Što više aplikacija instalirate, više foldera i prečica mora da se istovremeno smesti u meni. U nekom trenutku on se jednostavno preoptereti. Ima nekoliko načina da raščistite nepotrebne stavke. Možete direktno pristupiti meniju za premeštanje ili brisanje prečica i preimenovanje foldera, ući u Programs folder preko Windows Explorer‑a ili kreirati i brisati foldere i lakše premestiti prečice iz jednog foldera u drugi.

Naučimo za početak kako je Start meni organizovan. Svaka aplikacija koju instalirate postavlja sopstvenu prečicu, a u mnogim slučajevima i kreira svoj folder, čak i ako će se u tom folderu naći samo jedna prečica. Kako instalirate sve više aplikacija, vaš meni se popunjava prečicama i folderima, ponekad imenovanim tako da nije lako pogoditi na šta se odnose.

Na primer, folder u Start meniju može biti nazvan prema imenu kompanije koja je kreirala softver, a ne prema samom softveru, zbog čega je teško pronaći i pokrenuti program – ko još da pamti kako se koja firma zove. Zato u ovim slučajevima morate očajnički pretraživati aplikacije i zavirivati redom u razne foldere.

Sledi čišćenja Start menija. Vaši glavni ciljevi u (re)organizovanju Start menija jesu smanjenje broja foldera, prebacivanje prečica ka sličnim programima u zajednički folder, te uklanjanje prečica koje vam nisu potrebne, kao što su razne prečice do readme ili help fajlova. Prvo probajte ovo direktnim pristupom Start meniju.

Kliknite na taster Start, a zatim kliknite na (ili lebdite iznad) linka All Programs. Videćete sve prečice koje postoje u vašem Start meniju. Sada možete da preimenujete folder. Izaberite folder koji ima drugačije ime od same aplikacije. Desnim tasterom miša kliknite na folder, pa izaberite Rename. Unesite novo ime u polje s postojećim imenom, a zatim pritisnite Enter.

Možete preimenovati i pojedinačnu prečicu, bez obzira na to da li je samostalno postavljena u Start meniju ili je sačuvana u folderu. Desnim tasterom miša kliknite na prečicu koju želite da preimenujete, izaberite Rename iz menija, otkucajte novo ime i pritisnite Enter.

Druga opcija je brisanje prečice ili foldera. Na primer, folder Java sadrži help datoteku među ostalim prečicama. Ako ne želite tu prečicu, kliknite desnim tasterom miša na nju, pa u popup meniju izaberite Delete i Yes da potvrdite brisanje. Možda ne želite da direktorijum Java u Start meniju uopšte postoji? Izbrišete folder, ali ipak budite oprezni. Olakšavajuća okolnost je što obrisani folder možete vratiti folder iz korpe za otpatke ako se predomislite. Možete čak i da ponovo napravite prečice.

Možda poželite da premestite prečice iz jednog foldera u drugi? Recimo da imate iTunes folder koji ste preimenovali u Zabava i želite da sačuvate sve svoje programe povezane sa zabavom u tom folderu. Izaberite drugu prečicu koja se odnosi na zabavu, kao što je npr. Windows Media Player. Desnim tasterom miša kliknite na link i izaberite Cut iz menija. Desnim tasterom miša kliknite na folder Zabava i izaberite Paste iz menija. Otvorite direktorijum Zabava i u njemu je prečica za Media Player.

Organizovanje Start menija direktno iz samog menija izvodljivo je, ali je funkcionalnost ograničena. Proces preimenovanja i prebacivanja stavki je spor i ne možete da kreirate nove foldere Start menija, što ograničava vašu sposobnost zaista temeljne reorganizacije. Hajde da probamo nešto drugačiji pristup, preko sistemskog Windows Explorer‑a.

Kliknite Startna meni, pa desnim tasterom miša na All Programs i onda na komandu Open. Otvara se prozor Windows Explorer‑a koji pokazuje sve prečice za programe instalirane na vašem korisničkom nalogu. Pomerite ovaj prozor levo od ekrana i promenite mu veličinu ako je potrebno. Kliknite desnim tasterom miša na link All Programs i ovog puta na komandu Open All Users. Windows Explorer otvara drugi prozor, koji ukazuje na prečice za programe instalirane za sve korisnike. Pomerite ovaj prozor udesno i promenite veličinu ako je potrebno. Organizujte dva prozora tako da se vide jedan pored drugog.

Da biste olakšali organizaciju menija, kombinujte dva zasebna Programs foldera. Kliknite desnim tasterom miša na folder Programs u prvom prozoru i potom na komandu Cut iz menija. Zatim desnim tasterom miša kliknite na drugi prozor i komandu Paste.

Microsoft Windows vam možda prijavljuje da odredište već sadrži folder pod imenom Programs? Kliknite Yes da spojite folder. Kliknite na Continue kada bude zatraženo da date administratorsku dozvolu. Sada možete da zatvorite prvi i maksimizirate preostali prozor. Dvaput kliknite na folder Programs i videćete sve mape i prečice programa Start menija.

Recimo da želite da kreirate novi folder s prečicama ka svim Web browser‑ima. Desnim tasterom miša kliknite na bilo koju praznu oblast, pomerite kursor preko New komande menija koji iskoči i izaberite Folder. Nazovite folder Web Browsers. Sada idite kroz folder Programs i potražite prečice za Internet Explorer, Chrome, Firefox… Desnim tasterom miša kliknite na svaki od njih, a zatim na komandu Cut. Kliknite desnim tasterom miša na folder Web Browsers i onda na komandu Paste. Nepotrebne matične foldere browser‑a možete onda slobodno da obrišete.

Sada znate kako možete preko Windows Explorer‑a da kreirate ili preimenujete foldere i potfoldere, prebacite slične prečice u objedinjene foldere, izbrišete stare foldere i uklonite prečice koje vam nisu potrebne. Na kraju krajeva, smanjenjem broja foldera i prebacivanjem sličnih prečica u odgovarajuće foldere trebalo bi da „pripitomite“ Microsoft Windows 7 Start meni da biste ga organizovali za efikasniju navigaciju.

(Objavljeno u PC#245)

