Business 

Cisco beleži rast akcija

Marija Ljevnaic

Akcije Cisco kompanije porasle su za 7%.

Cisco je povećao svoju godišnju prognozu profita i prihoda jer je došlo do povećanje potražnje za mrežnom opremom na šta je uticala veća potreba za uslugama u oblaku. To je uticalo i na rast akcije kompanije za 7%.

Cisco je ključni dobavljač za klijente u oblaku, preduzećima i teleomunikacijama, što je dovelo do rasta akcije do skoro 25% ove godine.

Porudžbine obezbeđuju i sledeću godinu za ovu kompaniju. Cisco u 2026. godine očekuje prihod od 60,2 milijarde i 61 milijarde dolara.

Izvor: finance.yahoo.com

