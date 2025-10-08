Cisco ponovo osvaja tržište firewall uređaja

Cisco donosi novu generaciju uređaja – Cisco Secure Firewall, CSF200 i CSF1200 – osmišljene da odgovore na savremene izazove mrežne zaštite. U tekstu koji sledi upoznaćemo njihove glavne adute i mogućnost da i oni, poput svojih prethodnika, steknu kultni status među firewall rešenjima.

Autor: Nikola Milovanović, Technical Presales Architect, Comtrade Distribution

Sećate li se vremena kada se reč firewall najčešće prevodila u jednu oznaku – PIX? A zatim je ASA nastavila da nosi taj status i dugo bila najpoznatije ime u Cisco porodici bezbednosnih rešenja. Sada, u 2025. godini, Cisco donosi novu generaciju uređaja – Cisco Secure Firewall, CSF200 i CSF1200 – osmišljene da odgovore na savremene izazove mrežne zaštite.

Prva barijera

Definicija kaže da je firewall uređaj temelj mrežne bezbednosti i prva barijera protiv sajbernapada na mrežnu i IT infrastrukturu kompanija. Njegova uloga je da pregleda mrežni saobraćaj i blokira zlonamerne sadržaje ili pokušaje neovlašćenog pristupa, čuvajući time podatke i IT sisteme. Današnja rešenja, poznata kao Next-Generation FireWall (NGFW), idu korak dalje – otkrivaju upade, analiziraju aplikacije i u realnom vremenu reaguju na napredne pretnje. Na taj način organizacije dobijaju mnogo jači štit protiv sve sofisticiranijih napada. Može li Cisco da ponudi više od navedenog?

U vremenu kada kompanije ubrzavaju digitalizaciju svog poslovanja i prilagođavaju se zahtevima veštačke inteligencije, tradicionalni sistemi zaštite više nisu dovoljni. Cisco sa svojim inovativnim Hybrid Mesh Firewall pristupom donosi bezbednost koja se pruža kroz svaki deo mreže – od data centra i cloud-a, do IoT uređaja i udaljenih lokacija kompanija. Oslanjajući se na veštačku inteligenciju (AI) i mašinsko učenje (ML), Cisco Secure Firewall omogućava pametnije otkrivanje i zaustavljanje pretnji, dok istovremeno pojednostavljuje svakodnevno upravljanje firewall uređajem. Na taj način korisnici dobijaju rešenje koje spaja modernizaciju i bezbednost, pružajući pouzdan oslonac u digitalnom poslovanju.

Pre nego što predstavimo serije Cisco Secure Firewall uređaja – CSF200 i CSF1200 – važno je osvrnuti se na to kako veštačka inteligencija i mašinsko učenje menjaju način na koji funkcioniše mrežna bezbednost. Napredni AI/ML mehanizmi omogućavaju firewall uređajima da aktivno uče iz globalnih bezbednosnih događaja i reaguju na nove vrste napada u realnom vremenu. Cisco na ovom polju ima snažan oslonac kroz Cisco Talos tim, koji dnevno analizira čak 900 milijardi bezbednosnih događaja, pretvarajući te podatke u efikasne zaštitne servise. Uz to, ugrađeni agent Cisco AI Assistant pomaže administratorima oko konfiguracije, primene preporučenih procedura iz prakse i automatizacije radnih procesa, dok set funkcionalnosti na bazi veštačke inteligencije AIOps pojednostavljuje upravljanje firewall-ovima i ubrzava reakciju na bezbednosne pretnje.

Poseban značaj ima i Encrypted Visibility Engine (EVE), koji koristi AI/ML da prepozna i blokira maliciozne aktivnosti čak i u šifrovanom saobraćaju, bez potrebe za njegovim dešifrovanjem. Na kraju, tu je i Snort ML, tehnologija koja analizira mrežni saobraćaj u realnom vremenu i otkriva nove, zero-day ranjivosti, čime se organizacijama pruža dodatni nivo sigurnosti.

Ako su PIX i ASA nekada važili za legende mrežne bezbednosti, CSF200 i CSF1200 deluju kao njihovi moderni naslednici spremni za digitalno doba

Sve ove inovacije čine osnovu na kojoj su izgrađene nove serije Cisco Secure Firewall uređaja – CSF200 i CSF1200 – spremne da odgovore na izazove digitalnog doba i pruže korisnicima pouzdanu zaštitu zasnovanu na veštačkoj inteligenciji. Pored svega toga, Cisco Secure Firewall uređaji donose odličan odnos cene i performansi.

Za centralne lokacije

Cisco Secure Firewall 1200 serija namenjena je za centralne lokacije kompanija manje i srednje veličine i obuhvata šest modela uređaja – od CSF1210CE do CSF1250 – koji pružaju potpune firewall servise uz performanse od 6 Gb/s do 18 Gb/s. Zahvaljujući podršci za širok spektar interfejsa (1G, 2.5G i 10G, u RJ-45 ili SFP+ varijanti), ovi modeli se lako uklapaju u različite mrežne topologije i omogućavaju pouzdano povezivanje s korporativnim ili javnim Internet okruženjem.

Napredni AI/ML mehanizmi omogućavaju firewall uređajima da uče iz globalnih bezbednosnih događaja i reaguju na nove vrste napada u realnom vremenu

Cisco Secure Firewall 200 serija predstavlja više bezbednosnih uređaja namenjenih povezivanju i zaštiti distribuiranih kompanija, tako da ni udaljene poslovnice više nisu slaba karika u bezbednosnom lancu. Ona proširuje primenu Cisco bezbednosne politike i inspekcije pretnji na korisnike i uređaje u poslovnicama i manjim lokacijama.

CSF200 je najmlađi član porodice Cisco Secure Firewall, ali donosi napredne NGFW funkcionalnosti kombinovane sa SD-WAN tehnologijom (softverski definisan WAN). Prvi model iz ove serije koji će biti dostupan na tržištu je CSF220, najavljen za decembar 2025. godine. Sa firewall performansama od 1 Gb/s, CSF220 postavlja temelj za veće modele ove serije, otvarajući put ka proširenju i skalabilnoj zaštiti mreže.

CSF firewall uređaji podržavaju i jednostavnije upravljanje mrežnom bezbednošću centralizovano kroz sistem Cisco Security Cloud Control, tako da se može primeniti jedinstvena politika zaštite kroz sve delove mreže – od poslovnica i kampusa, preko data centara, pa sve do cloud servisa. Uz Cisco Security Cloud Control, kompanije dobijaju uvid u mrežne bezbednosne aspekte u realnom vremenu, pojednostavljene radne procese i unapređenu zaštitu zahvaljujući centralizovanom upravljanju i AI analizama podataka sa svih Cisco bezbednosnih uređaja. Na taj način administratorima je olakšano donošenje odluka i brža reakcija na pretnje.

Za upravljanje CSF firewall uređajima dostupni su i tradicionalni načini upravljanja – ugrađeni menadžment klijent na samom firewall-u (FDM) i namenski centralni menadžment uređaj (fizički i virtuelni) u mreži korisnika (FMC).

Za kompanije koje ne žele da prave kompromis po pitanju dostupnosti Internet servisa ili distribuirane korporativne mreže, CSF firewall uređaji podržavaju rad u konfiguraciji visoke dostupnosti (model active-standby).

U Cisco okruženju

Korišćenje Cisco CSF firewall uređaja donosi brojne prednosti, posebno u okruženjima koja već koriste Cisco mrežnu infrastrukturu, jer omogućava jednostavnu integraciju i koordinaciju svih komponenti. Cisco je globalno priznat brend u oblasti mrežnih rešenja i sajberbezbednosti, sa širokom bazom sertifikovanih stručnjaka koji olakšavaju implementaciju i podršku. Cisco se svojim modelima serija 3100 (firewall performanse od 10 Gb/s do 45 Gb/s) i 4200 (firewall performanse od 65 Gb/s do 140 Gb/s) već ranije pobrinuo za kompanije koje imaju velike zahteve po pitanju performansi mrežnog saobraćaja (kao što su data centri, provajderi Internet servisa i velike korporacije). Za kompanije koje imaju najveće zahteve, Cisco je najavio model CSF6100 (do 400 Gb/s firewall performanse).

Ako su PIX i ASA nekada važili za legende mrežne bezbednosti, CSF200 i CSF1200 deluju kao njihovi moderni naslednici spremni za digitalno doba. Uz balans između performansi, jednostavnog upravljanja i naprednih sigurnosnih funkcija, oni ne donose samo zaštitu već i mirniji san administratorima koji znaju da će mreža funkcionisati bezbedno i pouzdano.

comtradedistribution.com